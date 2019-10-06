ليفربول في الصدارة.. ترتيب الدوري الانجليزي اليوم الأحد 6/10/2019 بعد خسارة مانشستر سيتي والمان يونايتد

ترتيب الدوري الانجليزي، انتهت الجولة الثامنة من بطولة البريميرليج، اليوم الأحد 6/10/2019، بخسارة مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف أمام غريمه وولفرهامبتون.

وتغلب فريق ليفربول على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت، ليواصل صدارته ترتيب الدوري الانجليزي، بفارق 8 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي.





وقفز آرسنال الذى فاز على بورنموث بهدف دون رد إلى المركز الثالث على حساب ليستر سيتي، الذى خسد ضد ليفربول.



