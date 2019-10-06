ليفربول في الصدارة.. ترتيب الدوري الانجليزي اليوم الأحد 6/10/2019 بعد خسارة مانشستر سيتي والمان يونايتد
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:47 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
ترتيب الدوري الانجليزي، انتهت الجولة الثامنة من بطولة البريميرليج، اليوم الأحد 6/10/2019، بخسارة مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف أمام غريمه وولفرهامبتون.
وتغلب فريق ليفربول على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت، ليواصل صدارته ترتيب الدوري الانجليزي، بفارق 8 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي.
وقفز آرسنال الذى فاز على بورنموث بهدف دون رد إلى المركز الثالث على حساب ليستر سيتي، الذى خسد ضد ليفربول.
واكتسح برايتون توتنهام بثلاثة أهداف نظيفة، وتفوق أستون فيلا على نورويتش بنتيجة 1/5، وتعادل كل من واتفورد وشيفيلد، وتخطى بيرنلي أستون فيلا بصعوبة بهدف واحد، وفاز ليفربول بالفوز الثامن هذا الموسم على ليستر سيتي بهدفين لهدف، وحقق كريستال بالاس فوزاً غالياً على وست هام بهدفين لهدف.
وعاد تشيلسي لأجواء الانتصارات الكاسحة بالفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 1/4، ولقى مان سيتي هزيمة مفاجأة من وولفرهامبتون بهدفين دون مقابل، واجتاز آرسنال بونموث بهدف وحيد، وختم اليوم نيوكاسل يونايتد الجولة بفوز على مان يونايتد بهدف وحيد.
ترتيب الدوري الانجليزي:-
1- ليفربول 24 نقطة.
2- مانشستر سيتي 16 نقطة.
3- آرسنال 15 نقطة.
4- ليستر سيتي 14 نقطة.
5- تشيلسي 14 نقطة.
6- كريستال بالا 14 نقطة.
7- بيرنلي 12 نقطة.
8- وست هام 12 نقطة.
9- توتنهام 11 نقطة.
10- بورنموث 11 نقطة.
11- وولفرهامبتون 10 نقاط.
12- مانشستر يونايتد 9 نقاط.
13- شيفيلد يونايتد 9 نقاط.
14- برايتون 9 نقاط.
15- أستون فيلا 8 نقاط.
16- نيوكاسل 8 نقاط.
17- ساوثهامبتون 7 نقاط.
18- إيفرتون 7 نقاط.
19- نورويتش 6 نقاط.
20- واتفورد نقطتين.
Advertisements
- ترتيب الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة الـ24.. تعثر ليفربول والسيتي
- ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على بيرنلي
- ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على آرسنال
- ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الثالثة
- ملخص مباراة كريستال بالاس ضد أستون فيلا وترتيب الدوري الإنجليزي
- ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم السبت
- طرد تريزيجيه في الدوري الإنجليزي.. ملخص وأهداف مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس
- ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على شيفيلد يونايتد
- ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على إيفرتون
- ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ليستر سيتي
المزيد عن: مانشستر سيتي ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي ترتيب الدوري الانجليزي اليوم ترتيب الدوري الانجليزي المان يونايتد الدوري الانجليزي البريميرليجتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر