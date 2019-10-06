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شووت zAMALEK: بث مباشر مباراة الزمالك واف سي مصرON NOW كورة لايف 7SRY رابط الزمالك اليوم جوول اون سبورت NOW

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:55 م
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شووت zAMALEK: بث مباشر مباراة الزمالك واف سي مصرON NOW كورة لايف 7SRY رابط الزمالك اليوم جوول اون سبورت NOW
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الفجر الرياضي
 
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يمكنكم مشاهدة المباراة على يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport بث مباشر بدون تقطيع في الدوري المصري، يلا كورة تابع ماتش الزمالك واف سي مصر بجودة عالية في الدوري المصري، YALLAHO SHOOT بلس مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر اليوم KORA LIVE جودة عالية الآن. ستقوم قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك واف سي مصر عبر موقع الفجر الرياضي قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport

 

تنطلق مباراة الزمالك واف سي مصر اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019 في الثامنة مساءً على استاد بتروسبورت في الجولة الثالثة في بطولة الدوري المصري.

 

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة الزمالك واف سي مصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport

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