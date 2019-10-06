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ديربي إيطاليا.. رونالدو يقود هجوم يوفنتوس في مباراة إنتر ميلان بالكالتشيو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:53 م
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ديربي إيطاليا.. رونالدو يقود هجوم يوفنتوس في مباراة إنتر ميلان بالكالتشيو
رونالدو
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احمد عصام
 
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أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إنتر ميلان في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان سيرو ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الايطالي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى : تشيزيني.

خط الدفاع : كوادرادو - بونوتشي - دي ليخت - ساندرو.

خط الوسط : سامي خضيرة - بيانيتش - ماتويدي - بيرنارديسكي.

خط الهجوم : ديبالا - رونالدو.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة، بينما يحل فريق إنتر ميلان في صدارة ترتيب الكالتشيو برصيد 18 نقطة.
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