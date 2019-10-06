بورصة مسقط تغلق على ارتفاع بدعم من قطاعي الصناعة والمالي
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:49 م
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الفجر الاقتصادي
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أغلقت بورصة مسقط على ارتفاع فى أول تعاملات الأسبوع، ليصعد المؤشر العام بنسبة 0.02 % ليسجل مستوي 4026.93 نقطة، رابحاً 0.91 نقطة، بدعم من قطاعي الصناعة والمالي، ليصعد الأول 0.14 بالمائة؛ مع صدارة أعلاف ظفار للرابحين بنسبة 5.77 بالمائة، وصعد الأنوار للسيراميك 1.92 بالمائة.
كما ارتفع المؤشر المالي 0.07 بالمائة؛ مدفوعاً بارتفاع الخليجية للاستثمارات 5.41 بالمائة، كما صعد المتحدة للتأمين 1.22 بالمائة.
وعلى تراجع مؤشر قطاع الخدمات 0.07 بالمائة، مع تقدم سهم صحار للطاقة على المتراجعين اليوم بنسبة 9.9 بالمائة.
وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 12.49 مليون سهم، مقابل 195.59 مليون بالجلسة الماضية، وزادت قيمة التداولات إلى 2.099 مليون ريال، مقابل 22.52 مليون ريال بجلسة الخميس الماضي.
وتصدر سهم الأنوار للسيراميك الأسهم الأنشط حجماً وقيمةً اليوم، بتداول 2.78 مليون سهم، بقيمة 294.49 مليون ريال.
وصعد المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته الأسبوع الماضى بنسبة 0.25 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4026.02 نقطة، رابحاً 10.04 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع.
وصعدت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.05 بالمائة، إلى 18.772 مليار ريال (48.625 مليار دولار)، مقابل 18.76 مليار ريال (48.59 مليار دولار) في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 12.37 مليون ريال.
ودعم الصعود بالمؤشر العام بارتفاع مؤشرات قطاعي الصناعة والمالي، ليصعد الأول 1.53 بالمائة، وارتفع الصناعة 0.28 بالمائة، بينما تراجع مؤشر الخدمات وحيدًا بنسبة 0.21 بالمائة.
وتصدر سهم أعلاف ظفار الرابحين خلال الأسبوع بنسبة 11.43 بالمائة، وصعد الغاز الوطنية 11.11 بالمائة، والمها لتسويق النفط بنسبة 10 بالمائة.
وعلى الجانب الآخر، تقدم سهم إس إم إن باور الأسهم المتراجعة خلال الأسبوع بنسبة 6.58 بالمائة، وتراجع مسقط للغازات بالنسبة ذاتها البالغة 6.42 بالمائة، وانخفض العنقاء للطاقة 5.56 بالمائة.
وارتفع حجم التداولات الإجمالي خلال الأسبوع بنسبة 421.57 بالمائة، إلى 260.69 مليون سهم، مقابل 49.98 مليون سهم في الأسبوع الماضي.
وزادت قيمة التداولات 324.92 بالمائة، إلى 30.71 مليون ريال، مقابل 7.23 مليون ريال في الأسبوع الماضي.
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