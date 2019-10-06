بورصة مسقط تغلق على ارتفاع بدعم من قطاعي الصناعة والمالي

أغلقت بورصة مسقط على ارتفاع فى أول تعاملات الأسبوع، ليصعد المؤشر العام بنسبة 0.02 % ليسجل مستوي 4026.93 نقطة، رابحاً 0.91 نقطة، بدعم من قطاعي الصناعة والمالي، ليصعد الأول 0.14 بالمائة؛ مع صدارة أعلاف ظفار للرابحين بنسبة 5.77 بالمائة، وصعد الأنوار للسيراميك 1.92 بالمائة.





كما ارتفع المؤشر المالي 0.07 بالمائة؛ مدفوعاً بارتفاع الخليجية للاستثمارات 5.41 بالمائة، كما صعد المتحدة للتأمين 1.22 بالمائة.





وعلى تراجع مؤشر قطاع الخدمات 0.07 بالمائة، مع تقدم سهم صحار للطاقة على المتراجعين اليوم بنسبة 9.9 بالمائة.





وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 12.49 مليون سهم، مقابل 195.59 مليون بالجلسة الماضية، وزادت قيمة التداولات إلى 2.099 مليون ريال، مقابل 22.52 مليون ريال بجلسة الخميس الماضي.





وتصدر سهم الأنوار للسيراميك الأسهم الأنشط حجماً وقيمةً اليوم، بتداول 2.78 مليون سهم، بقيمة 294.49 مليون ريال.



