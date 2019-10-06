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التعادل الإيجابي يحسم موقعة بيراميدز وطلائع الجيش المثيرة بالدوري المصري

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:47 م
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التعادل الإيجابي يحسم موقعة بيراميدز وطلائع الجيش المثيرة بالدوري المصري
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الفجر الرياضي
 
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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، نتيجة مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.


تقدم بيراميدز عن طريق إيريك تراوري في الدقيقة 65، قبل أن يتعادل تالا نداي في الدقيقة 84، ثم أضاف كريم طارق هدف الطلائع الثاني في الدقيقة 91، قبل أن ينجح محمد فاروق في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 94، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.


بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 7 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما وصل رصيد الطلائع لنقطتين.


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