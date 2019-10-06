يلا شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر BARCELONA LIVE كورة جول رابط ماتش البرسا بدون تقطيع جودة متعددة NO

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية، تقام مباراة برشلونة وإشبيلية في إطار منافسات الجولة الثامنة للدوري الإسباني يوم الأحد المقبل الموافق 6-10-2019 في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية على أرضية ملعب “كامب نو”، وتذاع المباراة على بي ان سبورت اتش دي 2 بصوت الملق رؤوف خليف .





مباراة برشلونة ضد إشبيلية بث مباشر يدخل نادي برشلونة هذه المباراة محتلا المركز الرابع من جدول ترتيب الليغا، برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي يتصدر ترتيب الدوري الاسباني برصيد 15 نقطة، في حين يواجه فريق إشبيلية خصمه البارسا وهو متواجد في المركز السادس بنفس الرصيد.





بث مباشر مباراة برشلونة وإشبيلية ومن المتوقع أن يخوض البارسا هذا اللقاء الكروي بتشكيلة تضم كل من :

مارك-أندريه تير شتيجن

جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو – سيرجيو روبيرتو – جان كليرتوديبو

سيرجيو بوسكيتس – أرثر – دي يونج

ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – لويس سواريز





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