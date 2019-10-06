ديربي إيطاليا.. تشكيلة إنتر ميلان في مواجهة يوفنتوس بالكالتشيو
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:47 م
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احمد عصام
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أعلن انطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق يوفنتوس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان سيرو ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الايطالي.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : هاندانوڤيتش.
خط الدفاع : سكرينيار - دي فري - جودين.
خط الوسط : أسامواه - سينسي - بروزوفيتش - باريلا- دامبروزيو.
خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز - لوكاكو.
ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة، بينما يحل فريق إنتر ميلان في صدارة ترتيب الكالتشيو برصيد 18 نقطة.
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