كول كورة NOW: مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر بث مباشر رابط ON SPORT هدف الاهلي الآن ماتش الزمالك جودة متعددة NOW

كورة أونلاين بث مباشر مباراة الزمالك ضد إف سي مصر، اليوم الأحد 6 أكتوبر ضمن منافسات الدوري الممتاز KORA ONLINE.

وتقام مباراة الزمالك ضد إف سي مصر على ملعب السلام بعد نقلها من ملعب بتروسبورت بناءا على التعليمات الأمنية، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام KORA STAR.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد إف سي مصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع مباراة الزمالك ضد إف سي مصر، على قنوات أون سبورت On Sport، و تايم سبورت Time Sport الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، ساعيا لحصد ثلاث نقاط لمواصلة الانتصارات بالدوري العام، والصعود لقمة المسابقة قبل توقف البطولة المحلية، شاهك بث مباشر مباراة الزمالك ضد إف سي مصر كورة جول بالجولة الثالثة للدوري الممتاز KORA GAOL.

فيما يأمل إف سي مصر بقيادة عبدالناصر محمد، في إحداث المفاجأة وحصد نتيجة إيجابية للفريق أمام الزمالك، خاصة أن إف سي مصر يلعب لأول مرة في تاريخه بالدوري العام، كورة لايف مباشر مباراة الزمالك ضد إف سي مصر، على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة KORA LIVE.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 6 نقاط وبفارق الاهداف عن كل من الأهلي متصدر جدول الدوري وبيراميدز صاحب المركز الثاني، تابع يلا كورة إف سي مصر ضيفا على الزمالك، ضمن منافسات الدوري العام YALA KORA.

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