ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يلا شووت ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول NOW رابط ماتش الزمالك GOAL ON

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:41 م
Advertisements
يلا شووت ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول NOW رابط ماتش الزمالك GOAL ON
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

يستضيف ملعب بترو سبورت مباراة الزمالك وأف سي مصر ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Star.

 

KOORA Online موعد مباراة الزمالك واف سي مصر بالدوري المصري

ينطلق اللقاء في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر Koora Live.

 

KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأف سي مصر ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصري

 

ينطلق اللقاء في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة ON SPORT HD وTime Sport Hd.

 

ويسعي نادى الزمالك في الإستمرار في الفوز ببطولة الدوري المصري ومطاردة النادى الأهلي بعد الفوز خلال المباراتان السابقتين أمام الأتحاد والمقاصة، بينما يسعي اف سي مصر الصاعد حديثاً لبطولة الدوري المصري الممتاز لتحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Yalla Shoot.

 

ويفقد نادى الزمالك جهود طارق حامد لاعب الوسط بعد طرده خلال المباراة الماضية أمام مصر المقاصة وأيضاً إستبعاد فرجانى ساسي الدولي التونسي للراحه قبل مواجهة النادى الأهلى بالجولة الرابعه، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة اللقاء.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
1
x
15:00
0
مصر المقاصة
حرس الحدود
1
x
17:30
1
طنطا‏
طلائع الجيش
0
x
17:30
0
بيراميدز
الزمالك
0
x
20:00
0
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
0
x
16:00
0
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
1
x
15:00
1
كالياري
تورينو
0
x
18:00
0
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
1
x
18:00
1
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
1
x
15:00
4
تشيلسي
آرسنال
1
x
15:00
0
بورنموث
مانشستر سيتي
0
x
15:00
2
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
1
x
17:30
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
0
x
18:30
0
ألميريا

DMCA.com Protection Status