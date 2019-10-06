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جنون الإيجبشين ليج.. لاعب طلائع الجيش يحتفل بهدفه في شباك بيراميدز بقناع "سبايدر مان"

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:31 م
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جنون الإيجبشين ليج.. لاعب طلائع الجيش يحتفل بهدفه في شباك بيراميدز بقناع سبايدر مان
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الفجر الرياضي
 
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شهدت مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، لقطة طريفة، بعدما قام كريم طارق لاعب طلائع الجيش بالاحتفال بهدفه في شباك بيراميدز بطريقة جديدة كلفته الحصول على بطاقة صفراء .


وسجل اللاعب الهدف في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.


واحتفل اللاعب بارتداء قناع سبايدر مان وأشهر الحكم أمين عمر بطاقة صفراء للاعب.


وانتهت مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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