موعد مباراة الزمالك ونادي مصر اليوم 6/10/2019 في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نادي مصر، اليوم الأحد، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 - 2020.





موعد مباراة الزمالك ونادي مصر اليوم في الدوري

وستُقام مباراة الزمالك و نادي مصر، اليوم الأحد، في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونادي مصر اليوم في الدوري

ستُذاع مباراة الزمالك ونادي مصر عبر قناة "أون سبورت On Sport" الفضائية، ويدير المباراة تحكيميًا الحكم المصري طارق مجدي.



التشكيل المتوقع للزمالك أمام نادي مصر اليوم في الدوري

ومن المتوقع أن يدخل نادي الزمالك مباراته أمام نادي مصر بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: محمد عواد.





خط الدفاع: حمدي النقاز - محمد عبد السلام - محمود الونش - عبد الله جمعة.





خط الوسط: يوسف أوباما - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي.





الهجوم: محمد أوناجم - كريم بامبو - عمر السعيد.





جدير بالذكر أن الزمالك نجح في تحقيق الفوز في أول مباراتين على حساب الاتحاد السكندري (0/1) ومصر للمقاصة بنتيجة (0/1) أيضًا، ويدخل الفارس الأبيض مباراته أمام نادي مصر وفي جعبته 6 نقاط في المركز الرابع.

وخسر نادي مصر في مباراته الأولى أمام الإنتاج الحربي 3-0، وتعادل في المباراة الثانية مع أسوان 0-0، يملك نادي مصر 1 نقطة وحيدة في المركز السادس عشر.



الزمالك يفتقد جهود "طارق وساسي" أمام نادي مصر

يفتقد نادي الزمالك، جهود ثنائي وسط الملعب طارق حامد وفرجاني ساسي، في مباراة اليوم أمام نادي مصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.





واستعان ميتشو، المدير الفني لنادي الزمالك، بالثنائي أحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما"، لتعويض غياب الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي في الوسط.



