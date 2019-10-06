محمد حسن يشارك الشعب المصري في ذكرى 6 أكتوبر
ونشر "حسن" صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل
الإجتماعي "فيسبوك".
علق عليها قائلاً: "معادنا انهاردة بمسرح الجمهورية
حفلة انتصارات اكتوبر الساعة ٨ مساءاً كل سنة واحنا طيبين تحيامصر " .
ذكرى حرب النصر
الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة التي شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973 ، بدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 م الموافق 10 رمضان 1393 هـ ، بهجوم مفاجئ من قبل الجيش المصري والجيش السوري على القوات الإسرائيلية المحتلة لسيناء وهضبة الجولان، وساهم في الحرب بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي.
وعقب بدأ الهجوم حققت القوات المسلحة
المصرية والسورية أهدافها من شن الحرب على إسرائيل، وكانت هناك إنجازات ملموسة في
الأيام الأولى للمعارك، فعبرت القوات المصرية قناة السويس بنجاح وحطمت حصون خط
بارليف وتوغلت 20 كم شرقاً داخل سيناء، فيما تمكنت القوات السورية من الدخول إلى
عمق هضبة الجولان وصولاً إلى سهل الحولة وبحيرة طبريا. أما في نهاية الحرب انتعش
الجيش الإسرائيلي فعلى الجبهة المصرية تمكن من فتح ثغرة الدفرسوار وعبر للضفة
الغربية للقناة وضرب الحصار على الجيش الثالث الميداني ومدينة السويس ولكنه فشل في
تحقيق أي مكاسب استراتيجية سواء باحتلال مدينتي الإسماعيلية أو السويس أو تدمير
الجيش الثالث أو محاولة رد القوات المصرية للضفة الغربية مرة أخرى، أما على الجبهة
السورية فتمكن من رد القوات السورية عن هضبة الجولان واحتلالها مرة أخرى. تدخلت
الولايات المتحدة لتعويض خسائر إسرائيل في الحرب بمد جسر جوي بين البلدين يزود
إسرائيل بأحدث أنواع السلاح في تلك الفترة، في حين كان السلاح السوفيتي هو المصدر
الرئيسي الذي تعتمد عليه كل من مصر وسوريا. في نهاية الحرب تم وقف إطلاق النار بعد
مماطلات وخداع من الجانب الإسرائيلي. انتهت الحرب رسمياً بالتوقيع على اتفاقيات فك
الاشتباك بين جميع الأطراف.
أهم نتائج الحرب
ومن أهم نتائجها تحطم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا
يقهر التي كان يدعيها القادة العسكريين في إسرائيل، وتوقيع معاهدة السلام بين مصر
وإسرائيل في 26 مارس/آذار 1979، واسترداد مصر لسيادتها الكاملة على سيناء وقناة
السويس في 25 أبريل/نيسان 1982، ما عدا طابا التي تم تحريرها عن طريق التحكيم
الدولي في 19 مارس/آذار 1989.
والجدير بالذكر أن حسن قام بعمل حفلة في الاسكندرية وحققت الحفلة نجاحاً كبيراً وحضرها عدد كبير من الجماهير وتفاعلوا معه بالغناء والتصفيق
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