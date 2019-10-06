خالد عكاشة: الرئيس السيسي قائد حقيقي.. وكلمته عن ذكرى أكتوبر في محلها (فيديو)

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في احتفالات ذكرى حرب أكتوبر 1973، في محلها تمامًا وموفقة للغاية.





وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد حقيقي يتحدث لشعبه وللجيش، ويتحدث بمفردات صادقة ومباشرة تجاه الأخطار التي اتخذت أشكال جديدة ومتنعة ومتنوعة.





وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يستلهم من خلال كلمته همم الشعب المصري جميعًا، ويذكره بما جرى في انتصار أكتوبر العظيم، مؤكدًا أنه لم يكن أن يتحقق هذا النصر إلا بتكاتف الشعب المصري جميعًا وتكامل إرادته مع إرادة الجيش المصري، لافتًا إلى أن ما حدث في حرب أكتوبر 1973 فخر لنا حتى هذه اللحظة.





ولفت مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن العدو وقت حرب أكتوبر، كان يمارس على مصر وعلى الجيش المصري حرب نفسية ممنهجة ومكثفة لزرع اليأس في نفوس المصريين، وإرباك القوات المسلحة المصري، مؤكدًا أنه كان جيلًا ذهبيًا وهزم الحروب النفسية بثباته ويقينه، لافتًا إلى أن الشعب المصري استطاع في هذا التوقيت أن يفرز الغث من الثمين، مشددًا على أن هذه التجربة تستحق الالتفات.



