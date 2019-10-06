البورصة السعودية تنهي أول جلسات الأسبوع باللون الأخضر

اغلقت البورصة السعودية على الارتفاع للتلون باللون الأخضر فى نهاية التعاملات اليوم الأجد، بارتفاع شبه جماعي للقطاعات ليسجل المؤشر الرئيسي للسوق "تاسي" ارتفاعا نسبته 0.53 بالمائة في ختام التعاملات، ليغلق عند مستوى 7,962.77 نقطة، بمكاسب 41.62 نقطة.





وتراجعت قيم التداول إلى 2.63 مليار ريال، مقابل 3.2 مليار ريال بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 103.92 مليون سهم، مقارنة بـ 111.62 مليون سهم بتعاملات الخميس الماضي.





وأغلقت جميع القطاعات باللون الأخضر، باستثناء قطاعي الإعلام والمرافق العامة، حيث تراجع الأول 1.75 بالمائة، وهبط الثاني 0.65 بالمائة.





وتصدر قطاع الطاقة المكاسب بارتفاع نسبته 2.82 بالمائة، وصعد قطاع الاتصالات 1.17 بالمائة، وبلغت مكاسب "المواد الأساسية" 0.64 بالمائة، وارتفع "البنوك" هامشيا بنحو 0.06 بالمائة.





وتصدر "نماء للكيماويات" الأسهم الرابحة، بعد صعوده 9.97 بالمائة، فيما حل "ساسكو" على رأس التراجعات بنحو 2.67 بالمائة.





وكانت سهم "الإنماء" الأنشط في الكميات والقيم، بنحو 8.1 مليون سهم، بلغت قيمتها نحو 178 مليون ريال، وهبط السهم 0.09 بالمائة.





وعلى مستوى السوق الموازي- نمو، فقد أغلق مرتفعا 2.33 بالمائة بمكاسب بلغت 92.55 نقطة، صعد بها إلى مستوى 4,063.74 نقطة.





وتصدر "ثوب الأصيل" المكاسب بارتفاع نسبته 4.26 بالمائة، ولم يشهد السوق أية تراجعات، عند الإغلاق.





وكان المؤشر العام للسوق اختتم تعاملات جلسة الخميس الماضي على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، متأثراً بهبوط قطاعي المواد الأساسية والبنوك.



