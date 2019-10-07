"لازم نرجع أرضنا".. صرخة قبطي رفض ترك ميدان القتال في 73



ومن ضمن الكوادر القبطية ايضًا، اللواء اركان حرب مدحت منير فهيم، قائد السرية الرابعة من الكتيبة 603 من اللواء 130 مشاة برمائي، وهو أحد أبطال الإستلاء علي النقطة الحصينة "كبريت"، حيث صمدت مع الكتيبة حوالي 114 يوم بلا إمدادات رافضين ترك النقطة الحصينة التي إستولوا عليها بعد تدمير القوات الإسرائيلية الموجودة بداخلها وبالتالي منعوا القوات الإسرائيلية من تحقيق نصر.

"لازم نرجع أرضنا"، صرخه قالها العقيد أركان حرب جورج حبيب، قائد اللواء ٢٤ مدرعات، أحد أبطال حرب السادس من أكتوبر عام 1973، بعدما أصيب بإصابات بالغة، ولكن أصر على البقاء فى ميدان الحرب، وكان يصرخ في وجه الضباط والجنود.يقول اللواء أركان حرب، أحمد إبراهيم كامل، إن أروع وأصدق مشهد مُعبر عن الوطنية دون مزايدة أو زيف عبر عنه القائد جورج حبيب الذى بث العزيمة فى عروق كل جندى فى ساحة القتال، عندما أصر على الاستمرار فى القتال بالرغم من الإصابة البالغة التى تعرض لها.وأكد أن القوات المسلحة المصرية استطاعت أن تحقق نجاحًا باهرًا فى تلك المعركة، مما أشعل غضب القوات الإسرائيلية والتى حاولت حشد قواتها شرق القناة من أجل محاولة إيقاف تقدم قواتنا المسلحة، وبدأت فى تنفيذ خطتها المزعومة صباح يومى الثامن والتاسع من أكتوبر.واستكمل قائلًا: "إن مهمة الفرقة 24 مدرعات كانت أن تَعبر القناة ليلة السادس من أكتوبر وصباح يوم السابع من أكتوبر، ولكن تم تأجيل العبور نتيجة قيام القوات الإسرائيلية بتدمير بعض الممرات، وفى تمام الساعة التاسعة صباح يوم السابع من أكتوبر بدأت الفرقة عملها بنجاح في العبور بقيادة جورج حبيب".يذكر أن هناك كوادر قبطية شاركة في حرب السادس من اكتوبر منها اللواء سمير عزيز ميخائيل، الذي كان من أشهر طياري القوات الجوية لما عرف عنه من الشجاعة والإقدام، كما أنه قناص ماهر لطائرات العدو، يتميز بالجراءة والجسارة والإقدام، ولا يمكن أن ينسي ما فعله في الخامس من يونيو عام 1967 حينما واجه طائرة إسرائيلية بمسدسه الشخصي.