رسميًا.. الإصابة تُبعد السولية عن معسكر منتخب مصر وشكوك حول مشاركته في القمة

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أثبتت الأشعة التي أجراها عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بجزع في الرباط الخارجي لأنكل القدم.



وكان السولية قد اضطر لمغادرة مباراة الأهلي أمس أمام أسوان في الدقيقة 80 متأثرًا بالإصابة بعد تدخل قوي من مدافع أبناء الجنوب ليحل زميله وليد أزارو بديلًا له.



وكشف مصدر داخل الجهاز الطبي لفريق الأهلي بأن اللاعب أجرى أشعة اليوم الأحد وأثبتت إصابته بجزع في الرباط الخارجي لأنكل القدم.



وأضاف المصدر بأن مدة غياب السولية عن الملاعب تصل إلى 10 أيام ليصبح بعدها جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.



وتأكد غياب السولية عن معسكر منتخب مصر والذي سينطلق غدًا الاثنين استعدادًا لمواجهة بتسوانا الودية في المباراة الرسمية الأولى للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة حسام البدري.



وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق السولية بمواجهة الأهلي أمام غريمه الزمالك في مباراة القمة والمقرر لها يوم 19 من أكتوبر الجاري.



وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على مضيفه أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز ليعتلي صدارة المسابقة.