خالد الجندي عن "حرب أكتوبر": لحظة فارقة بين الموت والحياة

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تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن ذكرى انتصار حرب أكتوبر 1973، معلقًا: "مر 46 سنة كأنهم لحظات أو أيام أو ساعات، مروا بذكرياتهم على أجمل وأغلى وأحلى لحظة مرت على هذه الأمة لحظة العبور".



وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن هذه اللحظة هي اللحظة الفارقة التي ولدت على يد جيش من الرجال والأبطال وعلى يد شعب من المؤمنين، ولديه إيمان وثقة في المستقبل، وثقة في نصر الله سبحانه وتعالى.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "7 أكتوبر 1973 كانت أجمل لحظات في حياة كل من شهدها، وصعب حد ينسى لحظة كلها أمل وسعادة ونصر وفخر ورجولة"، مؤكدًا أنها كانت لحظة فارقة بين الموت والحياة.



وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن حرب 1973 كانت إما أن تنهي الوطن على الإطلاق، أو تحيي الوطن حياة كريمة ما بعدها حياة كما فعلت.



وتحل اليوم الأحد، الذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر 1973، والتي انتصر فيها الجيش المصري العظيم على قوات الاحتلال الإسرائيلي.



واستطاع الجيش المصري العظيم، أن يستعيد أرضه، ويحطم أسطورة الجيش الذى لا يقهر، والتى صنعها الإسرائيليون عن أنفسهم.



وواصل الجيش المصري، تضحياته في سبيل هذا البلد، وكان حائط الصد الأول للدفاع عن الوطن ككل، وعن سيناء بشكل خاص.