يلا شووت TIME SPORT مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر بث مباشر KORA STAR حصري اون سبورتس الزمالك جودة متعدد LIVE NOW

تنطلق مباراة الزمالك واف سي مصر اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019 في الثامنة مساءً على استاد بتروسبورت في الجولة الثالثة في بطولة الدوري المصري.





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موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة الزمالك واف سي مصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport





القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة الزمالك ضد اف سي مصر اليوم في الدوري المصري، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري في يوم الأحد عبر شبكات قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري، حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد اف سي مصر على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.