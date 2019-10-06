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تشكيل أف سي مصر أمام الزمالك

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:16 م
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تشكيل أف سي مصر أمام الزمالك
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أعلن عبدالناصر محمد المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي اف سي مصر تشكيل فريقه لمباراة الزمالك المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة السلام ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.

وجاء التشكيل كالتالي

حراسة المرمى : وليد توفيق.
خط الدفاع: أحمد اوكا، احمد عبد الموجود، علاء عطا، ومصطفى كالوشا
خط الوسط: هشام عبد الحميد ومصطفى سلطان ومحمود توبة واسلام صلاح
خط الهجوم : عمر حبشي و أحمد الصعيدي.

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