سمير فرج يكشف عن رد فعل السادات على نبأ استشهاد شقيقه



وأشار "فرج"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه مطلوب أن يكون هناك أسطول بحري في الشمال، وأسطول في الجنوب لحماية ثروات مصر، معقبا: "بناء المدارس أمر هام، ولكن امتلاك قوة عسكرية أمر مهم أيضا".



وعن حرب أكتوبر، أوضح الخبير الاستراتيجي، أن الحرب لم تكن نزهة وهزيمة الاحباط كانت أولى خطوات الشعب المصري لتحقيق الانتصار في حرب 1973، كااشفا أن الرئيس الراحل السادات عندما علم بنبأ استشهاد شقيقه توجه لغرفة العمليات وقال للقادة "أنا أخويا استشهد وزيه زي أي مصري استشهد في الحرب، والمهم نكسب".



ولفت إلى أن بناء حائط الصواريخ كان أهم أسباب نجاح مصر في حرب أكتوبر، مضيفا أن أاسعد خبر سمعه خلال الحرب هو إشارة قائد القوات الجوية الإسرائيلية يطالب القوات التبعة لهم بعدم الاقتراب من قناة االسويس، معلقا: "هنا عرفت أننا هنكسب".



وأكد الخبير الاستراتيجي، أن الشعب والجيش في حرب أكتوبر كاانوا يدا واحدة، حيث أن من بنى حائط الصواريخ هو العامل المصري.

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن أي دولة لديها ثروات طبيعية أو صناعية لابد من وجود قوة عسكرية لها تحميها، موضحا أن مصر لديها نقاط استراتيجية هامة تتطلب وجود قوة تحميها.