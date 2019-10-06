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أستاذ تاريخ عن فيلم المرر: كسر مقولة "الشباب يريد أفلام المخدرات" (فيديو)

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:16 م
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أستاذ تاريخ عن فيلم المرر: كسر مقولة الشباب يريد أفلام المخدرات (فيديو)
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داليا الحسين
 
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أشاد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بفيلم المرر الذي تحدث عن مناخ النكت السياسية بعد 1967، مشيرا إلى أن هذا الفيلم كسر مقولة "إن الشباب يريد أفلام الدعارة والمخدرات".

وأضاف "بيومي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أنه يجب تقديم عمل درامي جيد للشباب والابتعاد عن الأفلام ذات الأفكار الخاطئة.

وأشار إلى أن الفيلم تناول بعض اللقطات الهامة وما كان يشعر به الضباط الجنود المصريين من مرارة عقب النكسة، موضحًا أن الضباط كانوا يتعرضون للسخرية من الشعب، معلقًا: "إحنا شعب معلم في تأليف النكت".

ونوه إلى أن هذه النكت التي تسخر من القوات المسلحة كانت تأذي الجيش وعلى رأسهم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لافتا إلى أنه كان هناك من يغذي هذه النكت ولكن الرئيس الراحل طلب من الشعب الامتناع عنها، وبالفعل حدث.

وروي عن ذكرياته من حرب أكتوبر 73 قائلًا: "كنت طالب في الجامعة أثناء هذه الفترة، وطلبوا من جميع الطلاب العودة إلى منازلهم لأن الحرب اندلعت"، مشيرا إلى أن حجم السعادة كانت لا توصف، خاصة بعد صدمة نكسة 1967.

ونوه إلى أن الشارع المصري اهتز فرحا بالبيان السابع الذي أكد نجاح قواتنا المسلحة في عبور القناة وتحطيم خط بارليف، مؤكدا أن مناحم بيجن كشفت عن خوفه من ثأر المصرين بعد 1967.

ولفت إلى أن عبدالناصر تحمل الضربة الأولى؛ ولم يرد رغم أنه يثق في جيشه بسبب أنه كان لديه معلومات مخبراتية التي كشفت عنها الأن بأن أمريكا كانت ستهاجم مصر ويكون هناك تدمير لبلادنا.
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