"الذهب الأبيض يستعيد مكانته".. القطن المصري يتربع على عرش الإيرادات

تملك مصر ثروة قومية من الذهب الأبيض (القطن المصري)، والذي يتميز بأنه طويل التيلة"، ويستخدم القطن في صنع المنسوجات القطنية عالية الجودة، ويكتسب القطن المصري شهرة عالمية لانه أجود الأقطان في العالم، تقوم مصر بتصدير غالبية القطن المصري، وهو مايحقق دخل كبير بالعملة الصعبة.

أرباح ضخمة

أعلنت مصادر مطلعة في القابضة للقطن أمس السبت، أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تقوم بعملية دمج شركات تجارة وحليج الأقطان، لتقليل عدد الشركات، حيث يوجد 8 شركات تعمل قبل الدمج في للعام المالي 2017-2018، تنتظر هذه الشركات تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول ميزانيات الشركات للعام المالي 2018-2019.

أوضحت القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن الشركات حققت 1.063 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالى 2017-2018، ذلك طبقا البيانات المالية لشركات تجارة وتصدير الأقطان، كما نجحت الشركات في تحقيق 72 مليون جنيه أرباحا خلال نفس العام، يتوقع ارتفاع الإيرادات والأرباح للعام المالي 2018-2019 بحسب الموازنات التقديرية للشركات .

شركات القطن

أضاف بيان القابضة للقطن، أن خمس شركات ربحت 97.3 مليون جنيه، فيما خسرت شركتين نحو 25.5 مليون جنيه، كما حققت شركة بورسعيد لتصدير الأقطان إيرادات بلغت 46.4 مليون جنيه، وخسرت 4.1 مليون جنيه.

أكد البيان، أن الشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان ربحت 52.7 مليون جنيه، وخسرت 3.3 مليون جنيه، كما حققت شركة الإسكندرية التجارية 56.5 مليون جنيه إيرادات، وخسرت 18.1 مليون جنيه .

أوضح البيان، أن شركة مصر لتصدير الأقطان ربحت 76.3 مليون جنيه إيرادات، كما كسبت شركة مصر لحليج الأقطان 105.3 مليون جنيه، ربحت شركة الشرقية للأقطان 236.6 مليون جنيه .

وأضاف البيان، أن الشركة المصرية لكبس القطن ربحت 173.7 مليون جنيه ، كما حققت شركة الوادى لحليج الأقطان 362.8 مليون جنيه وهي أعلى الشركات فى الإيرادات والأرباح .

خطة الحكومة

خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في أغسطس الماضي، كشفت الحكومة الجهود المبذولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، و ملامح النظام التجريبي الجديد لتجارة القطن في محافظتي الفيوم وبني سويف .

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن تكلفة خطة النهوض بشركات الغزل والنسيج بلغت نحو 21 مليار بمساعدة استشاري عالمي (وارنر)، والذي أعد دراسة متكاملة بالتعاون مع فرق عمل لتطوير هذا القطاع.

أضاف توفيق، أن الحكومة عقدت تسوية مديوينة شركة الغزل والنسيج مع بنك الاستثمار القومي بإجمالي 10.4 مليار جنيه، قد نجحت الحكومة في تطبيق النظام الجديد في بمحافظتي الفيوم وبني سويف من خلال تشكيل لجنة وزارية للقطن تضم وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة .

وتهدف الخطة إلي مواجهة السلبيات وتحقيق جودة القطن المنتج لعودة القطن المصرى، وتعتمد الخطة علي التعاون بين وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة من أجل الحصول على أعلى سعر .

مزاد شركات القطن

وضعت الحكومة نظام جديد لشركات تجارة القطن يسمح بدخول المزاد للشركات المسجلة وتقديم خطاب ضمان لصالح شركة الوادي لتجارة وحلج الأقطان قبل نهاية نوفمبر بعد انتهاء موسم الحصاد، ويحرر مدير المركز نموذج لكل رسالة يوضح به شركة التجارة الراسي عليها المزاد، وتوقع الشركة على النموذج بما يفيد قبول السعر والعلم بمحددات القيمة النهائية (فروق الرتب ومعدل التصافي).

تسدد الشركة الفائزة بالمزاد 70% نقدًا من القيمة الأساسية للمزاد بعد 4 ساعات من المزاد، ويستلمها المزارع مع تقديم الشركة شيك ضمان بقيمة 35% من القيمة الأساسية للمزاد، وتسدد الشركة باقي المبلغ خلال أسبوع بعد تحديد القيمة النهائية للأقطان .