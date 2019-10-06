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بارتومو: برشلونة سوف يصدر فيلم وثائقي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:14 م
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بارتومو: برشلونة سوف يصدر فيلم وثائقي
خوسيب ماريا بارتومو
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الفجر الرياضي
 
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ألقى رئيس برشلونة خوسيب ماريا بارتومو كلمة أمام أعضاء النادي خلال الجمعية العامة اليوم الأحد.

طمأنهم بارتومو إلى أن النادي كان يتمتع بصحة جيدة رغم خيبات الأمل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الأخيرين.

أكد رئيس البلوجرانا أن الكاتالونيين قد تغلبوا على أقرب منافسيهم من حيث الجوائز التي فازت بها في السنوات الأخيرة ، مع 34 بطولة منذ عام 2004.

وهذا أكثر من بايرن ميونيخ (27) ، بورتو (21) وريال مدريد (20).

وقال بارتوميو الذي أكد أن 20 من هذه الألقاب كانت تحت رئاسته "نحن فائزون، ونرتقي إلى مستوى بعدنا علينا أن نواصل تجديد الفريق لمواصلة هذا التطور الطبيعي بمواهب من الداخل والخارج".

وأضاف رئيس برشلونة: "نحن متأكدون أن هذا سيكون جيلًا رابحًا" ، مشيرًا إلى أمثال أنسو فاتي وكارليس بيريز وآنسو فاتي وأبل رويز وأليكس كولادو".

وتابع: التحدي الثاني هو إكمال" Espai Barca" ، الذي يعمل النادي على إبرام صفقات لتمويل المشروع خلال السنوات القليلة المقبلة، لن نقطع أي زاوية لن نرهن رهننا ولن يتأثر نشاطنا المالي العادي بهذا المشروع ".

واختتم بارتوميو: "نادي برشلونة سوف يصدر فيلم وثائقي (100 * 100)، الذي يخص ليغا الـ 100 نقطة مع المدرب الراحل تيتو فيلانوفا موسم 2012/13".

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