شاهد.. "مصر من السماء" فيلمًا وثائقيًا لدعم مصر الحديثة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، فيلمًا وثائقيًا لـ رحلة حياة مصر "رحلة العمر"، بعنوان "مصر من السماء".





وأكد الفيلم الوثائقي، أن مصر أمة كلها حياة وحركة من 100 مليون نفس منذ أيام الفراعنة، وأن مصر أمة تسعى للحداثة وهي متمسكة بالماضي، لافتًا إلى أن مصر بلد بها القديم والحديث والمستقبل الطموح الذي يتغير أمام أعين الجميع كل يوم ولحظة بلحظة.





وأضاف "الفيلم"، أن مصر أمة فخورة وواثقة من كل خطوة، وتحتضن الجميع، ومهد الأديان، وعاشقة لتراب الوطن، وأن مصر تفتح سماها حتى ترحب للعالم بدفء قلبها، كما يلقي الفيلم نظرة على مصر من فوق من السماء.





وكانت قد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الانتهاء من إنتاج سلسلة أفلام وثائقية بعنوان "مصر من السما".





حيث تسرد تلك الأفلام مراحل مختلفة من حياة مصر بدأ من مصر الفرعونية مرورا بمصر الإغريقية والقبطية والإسلامية وصولا الى مصر الحاضر، كما تستعرض الطريق الى مصر المستقبل.





فريق عالمي من مصر وأمريكا وأوروبا، قام بالعمل المشترك لإنتاج تلك الأفلام، وتم استخدام تكنولوجيات متقدمة للإنتاج وايضا التصوير باستخدام تقنية 6K وقد استغرق إنتاج الأفلام حوالى عشرة شهور.



