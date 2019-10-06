ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الداخلية العراقية" تعلن مقتل 104 شخص وإصابة أكثر من 6000

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:09 م
Advertisements
الداخلية العراقية تعلن مقتل 104 شخص وإصابة أكثر من 6000
احتجاجات العراق
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أفادت فضائية سكاي نبوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، أن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، صرح بمقتل 104 شخصاً، وأكثر من 6000 مصاب في احتجاجات العراق، مضيفاً، هنالك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين

وأوضح المتحدث، أننا "فتحنا تحقيقا في الجهة، التي تقف وراء استهداف المتظاهرين، ولم يكن هناك أي تصادم بين المحتجين والقوات الأمنية".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.

أتي ذلك، بعدما قالت مصادر من الشرطة العراقية ومصادر طبية، إن 11 شخصا بينهم شرطي قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق.

وأضافت المصادر، أن "سبعة محتجين وشرطيا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقي أربعة مصرعهم في مدينة العمارة".

جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، تجدد إطلاق النار ببغداد في اليوم الثالث من الاحتجاجات رغم قرار حظر التجوال في العاصمة، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد، حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامسة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

وأعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة)، مساء أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين، سبق ذلك صدور قرار من مجلس محافظة بغداد بتعطيل العمل، الخميس، في كل الدوائر التابعة له.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: عادل المهدي حظر التجوال العراقية الداخلية العراقية الداخلية الأحتجاجات
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
1
x
15:00
0
مصر المقاصة
حرس الحدود
0
x
17:30
0
طنطا‏
طلائع الجيش
0
x
17:30
0
بيراميدز
الزمالك
-
x
20:00
-
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
0
x
16:00
0
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
1
x
15:00
1
كالياري
تورينو
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
0
x
18:00
0
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
1
x
15:00
4
تشيلسي
آرسنال
1
x
15:00
0
بورنموث
مانشستر سيتي
0
x
15:00
2
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
0
x
17:30
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
18:30
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status