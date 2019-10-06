عمرو دياب يهنئ المصريين بذكرى أكتوبر المجيدة

هنأ الفنان عمرو دياب، محبيه بمناسبة حلول الذكرى الـ 46 لحرب 6 أكتوبر المجيدة.





ونشر عمرو دياب صورة لعلم مصر عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة "تويتر" وقال: ‏كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة ذكرى نصر ‎حرب أكتوبر المجيدة.





وكان عمرو دياب قد تصدر المركز الأول في قوائم التريند بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بأغنيته الجديدة "تحيرك" وهي ضمن أغنيات ألبومه الجديد المنتظر "أنا غير".





وحققت أغنية "تحيرك" نجاحًا كبيرًا، فمنذ الوهلة الأولى لطرحها شغلت رواد السوشيال ميديا الذين تداولونها بشكل واسع على صفحاتهم معبرين عن إعجابهم الشديد بكلماتها، والتي تكهن بعضهم أنها موجهة خصيصًا للفنانة دينا الشربيني.





كما احتلت الأغنية المركز الـ 20 في تريند الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.





العمل من كلمات الشاعر محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، توزيع طارق مدكور.





وتقول كلماتها "تحيرك .. تغيرك، تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيشه تاني، منورة وسكره توديك دنيا تانية تلفها وتيجي في ثواني".





وكان عمرو دياب قد طرح ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد بشكل منفرد، وهم "بحبه، أنا غير، يوم تلات، تحيرك، متغير".





أغنية "بحبه"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أسامة الهندي.





وأما عن أغنية "أنا غير" فهي من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، وقد حققت أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.





وأغنية "يوم تلات"، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.





وأثارت يوم تلات ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب أن كلماتها كانت مختلفة تمامًا عما يقدمه الهضبة.





وانقسمت الآراء منذ طرحها بين صفوف جمهوره، مابين مؤيد ومعارض.





فمنهم من أبدى إعجابه الشديد بهذا التجديد الذي قدمه عمرو دياب لأول مرة في أغانيه، مبررين ذلك بأن التجديد والتنويع مطلوب.





فيما رأت فئة أخرى، أن العمل لايليق بتاريخ الهضبة ولاسيما وأن الكلمات تميل للون الشعبي وهو ما لم نعتاد على عمرو أن يقدمه.





وتقول كلماتها " يوم تلات تلت بنات ندهوني، عالبساط بصات ياناس عجبوني".





وأغنية "متغير" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع رامي سمير ومكساج وماستر طارق مدكور".





ومن المقرر أن يطرح عمرو دياب ألبومه الجديد "أنا غير" خلال الفترة المقبلة وسط انتظار شديد من جمهوره.



