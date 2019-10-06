أمن قنا يضبط عامل بحوزته ترسانة أسلحة من جيرنوف وآلي و750 طلقة متنوعة



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارا يفيد ورود معلومات لوحدة المباحث لحيازة بهيج. ا. م، عامل بندقية آلية، و8 خزن رشاش، ومدفع جرينوف، و750 طلقة نارية. بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بقطعة أرض زراعية مملوكة لهم.



وتمكنت الحملة التي شارك فيها كل من النقيب محمد عبد القادر معاون أول مباحث دشنا والملازم باسل علاء والملازم اول أحمد يسري باستهداف المتهم وتم ضبطه واتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة.



وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.





وفي سياق آخر تمكن الفريق البحثي الذي شكلته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف ملابسات العثور على جثمان طفل داخل دولاب بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا، وسط ظروف غامضة.



حيث تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد العثور على جثة أحمد عبد الباسط محمد، 11 عامًا، مخنوق بكرافتة، وموضوع داخل دولاب في غرفة النوم في منزله بمنطقة حوض 10، بقنا في ظروف غامضة.



وتمكن الفريق بقيادة العميد حمدي أبو القاسم، مفتش المباحث، والرائد محمد مغربي، رئيس مباحث قنا، والنقيب أحمد حماد، معاون أول مباحث قنا، من كشف ملابسات الواقعة، والي اتضح أن وراء الواقعة قيام الطفل بمحاولة ربط الكرافتة بينما كانت والدته نائمة، وسقط مغشيًا عليه بداخل الدولاب، ولم تلاحظه الوالدة.



وقامت الأجهزة الأمنية بنقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



وفي سياق منفصل أصيب 10 أشخاص، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بالشوم والعصا، أمس الأول، بسبب لهو الأطفال بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن، إخطارًا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة فرشوط، يفيد إصابة 10 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بين عائلتي " العسيري والعنجيري"، بمدينة فرشوط، بسبب خلافات على لهو الأطفال.



تم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة الرائد محمد عمر الشريف رئيس مباحث مركز شرطة دشنا، شمال محافظة قنا، من ضبط عامل، بحوزته مدفع جرينوف وبندقية آلية، و750 طلقة.