سكرتير عام 'الصحفيين' يعلن تضامنه مع 'الفجر' بعد إغلاق فيسبوك لجميع منصاتها
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:08 م
Advertisements
ميسون أبو الحسن
Advertisements
Advertisements
أعلن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن تضامنه الكامل مع جريدة الفجر، بعد إغلاق إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لجميع منصاتها الإلكترونية.
وقال إن مجلس نقابة الصحفيين سيبحث الأزمة، وسيقوم بإصدار بيان رسمي للرد على إدارة الفيسبوك، والتضامن مع المؤسسة وحقها في حرية الرأي والتعبير.
وقال إن مجلس نقابة الصحفيين سيبحث الأزمة، وسيقوم بإصدار بيان رسمي للرد على إدارة الفيسبوك، والتضامن مع المؤسسة وحقها في حرية الرأي والتعبير.
Advertisements
- تفاصيل اجتماع رؤساء التحرير تضامنٌا مع 'صدى البلد' ضد اعتداء منتج سينمائي
- بعد تضامن رؤساء التحرير مع صدى البلد.. "موسى": الصحافة المصرية بخير
- عاجل.. النيابة تكلف بتحديد أدوار المشاركين في اقتحام "صدى البلد"
- وكيل "الطب البيطري" بالبحر الأحمر يعلن تضامنه مع جريدة الفجر بعد إغلاق صفحاتها الرسمية على فيسبوك (فيديو)
- أحمد موسى يعلن تضامنه مع "الفجر".. ويؤكد: "الفيس بوك يكمم حرية الرأي والتعبير" (فيديو)
- أيمن عبدالمجيد يعلن تضامنه مع 'الفجر' ضد غلق منصاتها: جريدة تنويرية تكافح الإرهاب
- بعد غلق منصاتها على فيسبوك.. حماد الرمحي: 'الفجر' أبرز الصحف المهنية في مصر والشرق الأوسط
المزيد عن: نقابة الصحفيين محمد شبانة جريدة الفجر بوابة الفجر الفجرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر