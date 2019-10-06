سكرتير عام 'الصحفيين' يعلن تضامنه مع 'الفجر' بعد إغلاق فيسبوك لجميع منصاتها

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أعلن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن تضامنه الكامل مع جريدة الفجر، بعد إغلاق إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لجميع منصاتها الإلكترونية.



وقال إن مجلس نقابة الصحفيين سيبحث الأزمة، وسيقوم بإصدار بيان رسمي للرد على إدارة الفيسبوك، والتضامن مع المؤسسة وحقها في حرية الرأي والتعبير.