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سكرتير عام 'الصحفيين' يعلن تضامنه مع 'الفجر' بعد إغلاق فيسبوك لجميع منصاتها

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:08 م
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سكرتير عام 'الصحفيين' يعلن تضامنه مع 'الفجر' بعد إغلاق فيسبوك لجميع منصاتها
محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
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أعلن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن تضامنه الكامل مع جريدة الفجر، بعد إغلاق إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لجميع منصاتها الإلكترونية.

وقال إن مجلس نقابة الصحفيين سيبحث الأزمة، وسيقوم بإصدار بيان رسمي للرد على إدارة الفيسبوك، والتضامن مع المؤسسة وحقها في حرية الرأي والتعبير.
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