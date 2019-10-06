عزت العلايلي: عشنا معركة حقيقة أثناء تصوير فيلم "الطريق إلي إيلات" ولم أشاهد فيلم الممر

قال الفنان القدير عزت العلايلي، أنه أثناء تصوير فيلمه التاريخي "الطريق إلي إيلات"، عاش معركة حقيقة موضحًا: "كنا نقاتل فيها مماثلة للواقع أثناء الحرب، حيث استغرق التصوير عاماً كاملاً في أجواء مناخية مختلفة سواء الصيف ذو الحرارة المرتفعة أو الشتاء ذات البرودة الشديدة، وكان التمثيل بمثابة عملية حربية حقيقة، حيث كنا نغوص تحت الماء لتصوير المشاهد المختلفة.





وأضاف "العلايلي، في تصريح خاص لموقع " الفجر الفني "، أن كواليس التصوير في فيلم "الطريق إلي إيلات" كانت ظريفة جداً، وكان كل أبطال العمل نجوم حقيقين ومحترمين، كما أن المخرجة إنعام محمد علي مخرجة الفيلم مميزة في طريقة إخراجة وتعاملها باحترام مع الفنانين، وأيضاً سعى، الشيمي مدير التصوير أضاف خبرته في إخراج صورة طبيعية للفيلم، فكان هناك مودة وألفة بين فريق العمل من الممثلين والفنيين حتي أخرجنا عمل فني كما شاهده الجمهور.





وأشار النجم عزت العلايلي إلى أن هذا ما يجب أن يسعى إليه الفن المصري، فنحن قدمنا في فيلم "الطريق إلي إيلات" نموذجاً محترماً للفن ااذي يجب أن يكون متواجد علي الساحة الفنية.





واكمل العلايلي، أبلغني البعض أن هناك مقارنة بين فيلم "الممر" وفيلم "الطريق إلي إيلات"، والحقيقة أنا لم اشاهد فيلم الممر، لأن الفيلمين مختلفان عن بعضهما، وكانت معركتنا في فيلم "الطريق إلي إيلات" معركة حقيقة، وأن الأفلام القديمة لن تكرر.





مختتما حديثه بتوحيه رسالة خاصة للشباب المصري، بأن جيش المصري أعطنا المثل الأعلى للتضحية والكفاح وتحقيق النصر، وأن النصر لايأتي إلا بالصدق والكفاح والنضال والأمانة، مثلما حيث في نصر 6 أكتوبر المجيد، فالجيش المصري جيشناً عظيم.





يذكر أن فيلم "الطريق إلي إيلات" هو فيلم مصري روائي حربي، تناولت أحداثه حرب الاستنزاف، والغارات المصرية علي ميناء إيلات الإسرائيلي، والمراحل التي أعقبتها حتي تحقيق النصر في 6 أكتوبر، وتناول وأظهر جهور الحيش المصري في تحرير أرض سيناء، تم إنتاج هذا الفيلم في عام (1994)، وإخراجته المخرجة إنعام محمد علي، وقام بكتابة السيناريو والحوار فايز غالي، شارك في بطولته كلاً من النجوم عزت العلايلي، نبيل الحلفاوي، صلاح ذو الفقار، مدلين طبر، سليمان عيد، عبدالله محمود، محمد سعد، علاء مرسي، محمود عبدالجواد.



