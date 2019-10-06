وزير التعليم يوجه باستكمال 53 مشروعًا متعثرًا

ووقع آل الشيخ محاضر الإسناد؛ لاستكمال 11 مبنى بمحافظة الأحساء و 15 مبنى بمنطقة المدينة المنورة، و14 مبنى بمنطقة عسير، و8 مبانٍ بمنطقة مكة المكرمة، و 5 مبانٍ بمنطقة الرياض.





ويأتي توجيه وزير التعليم في إطار توجه الوزارة نحو سرعة معالجة المشروعات المتعثرة، وإيجاد الحلول العاجلة لها، وبما يتماشى مع توفير بيئة تعليمية جاذبة تكتمل فيها عوامل السلامة، والتجهيزات التعليمية الحديثة.





كما سيسهم ذلك في الحد من المباني المستأجرة، واستكمال خطة الوزارة في التخلص منها باعتماد عدة برامج، وحلول مساندة تهدف إلى سرعة الإنجاز والتنفيذ.





وسبق أن نفذت شركة تطوير للمباني العديد من المشروعات التعليمية بسرعة إنجاز عالية، وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، والمباني المدرسية، والمرافق الإدارية وطرحها وترسيتها وفقًا لنظامها، كذلك توفير المباني وتوقيع عقودها والإشراف عليها بما فيها الأعمال الهندسية والتشغيلية وصيانتها وتطويرها​.





وجه وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، رسالة شكر وتقدير إلى معلمي المملكة بمناسبة "اليوم العالمي للمعلم".





وكتب على "تويتر": "زملائي المعلمين والمعلمات.. يُشيد العالم في ٥ أكتوبر من كل عامٍ برسالتكم ودوركم الوطني التنموي، ونحن دوماً نفخر بكم، ونعتز بجهودكم. باسم أبنائكم الطلاب والطالبات شكراً لكم، وكل عامٍ وأنتم عطاءٌ وولاءٌ متجددٌ لوطننا الغالي، ولقيادتنا الرشيدة، وسيبقى".