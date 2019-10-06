ريال مدريد يستعد لحسم صفقته الكبري

يسعي فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لتدعيم خط هجوم الفريق الملكي بصفقة من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك في ظل تراجع أداء الفرنسي كريم بنزيما خلال الموسم الحالي.





وذكرت صحيفة "الدون بالون" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك لقيادة هجوم النادي الملكي في الموسم القادم 2020-2021، بعد تراجع مستوي هازارد وبنزيما وجاريث بيل وفينسيوس جونيور ولوكا يوفيتش.





وأضافت الصحيفة الاسبانية أن صفقة هاري كين صاحب الـ 26 عامًا ستكلف النادي الملكي مبلغ مالي ضخم، وذلك بعدما اشترط رئيس نادي توتنهام الإنجليزي الحصول 180 مليون يورو للموافقة على رحيل مهاجم السبيرز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





من ناحية أخري كشفت تقارير صحفية عن فشل نادي ريال مدريد في حسم التعاقد مع 3 صفقات نارية، حيث تمسك نادي مانشستر يونايتد باستمرار لاعبه بول بوجبا أحد أهداف النادي الملكي، بينما رفض زين الدين زيدان التعاقد مع كريستيان إريكسن، واقترب نادي أياكس الهولندي من تجديد تعاقده مع فان دي بيك.



