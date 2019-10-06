أحمد السقا مادام جيشك يحمي حماك ستمضي إلي النصر دوما

نشر الفنان أحمد السقا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صوره ليحي بها ذكري حرب أكتوبر وعلق الصوره قائلاً:" وفي ساحة الحق يد الله يامصر ترعى سماك يعلو نداك ومادام جيشك يحمي حماك ستمضي إلي النصر دوما خطاك."

وفي سياق أخر قد فاز "السقا" بقلب أفضل ممثل بتصويت الجمهور عن مسلسله "ولد الغلابة"، في حفل توزيع النسخه الثالثه من "كأس إينرجي" .





ونشر موخرًا "السقا" عبر حسابه الرسمي علي موقع التدوين "تويتر" صورة تجمعه من زفافه ومعه النجم محمد هنيدي و زوجته وصورة أخري من مهرجان الجونة في دورته الثالثة والتي جمعت أيضا بينهم بصحبه زوجته والفنان محمد هنيدي وزوجته وعلق قائلا: حافظ دائما علي اصدقائك الحقيقين ...دائما ستجدهم السند بعد الله عز وجل.









style="margin: 6px 0px;">وكان "السقا" قد سلم درع التكريم للفنان "محمد هنيدي" في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وقال بعد صعودة علي المسرح انه تشرف لتكريم صديقه وعشرة العمر





ويذكر ان أخر اعمال الفنان "أحمد السقا "مسلسل "ولد غلابه الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي

وكان يقوم بدور مدرس بأحدي المدارس الحكومية وبسبب ظروفه الماديه يضطر للعمل في تجارة المخدرات ،وكان المسلسل تأليف أيمن سلامه وإخراج محمد سامي و بطوله أحمد السقا، مي عمر، إنجي المقدم، محمد ممدوح ،صفاء الطوخي، إدوارد، هبه مجدي،كريم عفيفي وغيرهم من النجوم





ويعود إلينا مره اخره "السقا" في فيلم جديد "العنكبوت" يتم تصويره حاليا و يشاركه مني ذكي وظاهر العابدين وتدور أحداث الفيلم في إطار الاثاره والتشويق.

حياته وبدايته

"احمد السقا " نشأ في أسره فنيه حيث ان والده "صلاح السقا" ومؤسس مسرح العرائس وجده "عبده السروجي" المطرب المشهور، تخرج من معهد الفنون المسرحية عام ١٩٩٣.





أهم الأعمال التي شارك بها





وقد شارك الفنان "أحمد السقا" في الكثير من الاعمال الفنية



مثل أفريكانو

أيام السادات

أبراهيم الأبيض

الجزيره

المصلحه

الديلر

تيمور وشفيقه

حرب ايطاليا

علي جثتي

من 30 سنه

هروب اضطراري

همام في امستردام

وغيرها من الاعمال الفنيه الناجحه.