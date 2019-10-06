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الخارجية الأردنية تسلم مذكرة احتجاج للقائم بالأعمال الإسرائيلي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:52 م
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الخارجية الأردنية تسلم مذكرة احتجاج للقائم بالأعمال الإسرائيلي
الخارجية الأردنية
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أعنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، عن استدعائها القائم بالأعمال الإسرائيلي، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز مواطنين أردنيين اثنين وعلى ظروف احتجازهما، بحسب ما ذكر بيان للوزارة.

هذا وقامت الوزارة الأردنية اليوم، باستدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنة الأردنية هبة عبدالباقي وعبد الرحمن مرعي، والظروف غير اللائقة لاحتجازهما.

وكررت طلبها سرعة الإفراج عنهما وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما.

وأوضح السفير سفيان سلمان القضاة، الناطق الرسمي باسم الوزارة،  أن "الوزارة كررت طلبها سرعة الإفراج عن هبة عبدالباقي، وكذلك عبدالرحمن مرعي، وإلى حين تحقيق ذلك طالبت بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت سلطات الاحتلال مسؤولية سلامتهما".

وأشار القضاة في بيان نشره على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إلى أن الوزارة والسفارة في تل أبيب "تتابع بشكل يومي هذه القضية، وستقوم السفارة بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز عبدالرحمن مرعي، حال استكمال الإجراءات الخاصة بذلك".

كما أوضح القضاة، أن "الوزارة تعمل على ترتيب زيارة لوالدة وشقيق هبة بناء على طلبهما، وأن السفارة في تل أبيب على تواصل يومي مع محاميهما ومع سلطات الاحتلال لمتابعة الإجراءات القانونية وضمان توفير ظروف احتجاز ملائمة ولائقة".

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