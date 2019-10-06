إعلام القليوبية يحتفل بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر (صور)

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نظم مركز النيل للاعلام بالإدارة العامة لاعلام القليوبية، اليوم الاحد احتفالية شعبية وشبابية كبرى لاحياء الذكرى 46 لانتصارات حرب اكتوبر المجيدة بمشاركة شباب الجامعة ونقابة الفلاحين والقوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدنى واسر شهداء القوات المسلحة تحت رعاية الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.



وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة وتحدث اللواء مجدى عبد الصبور أحد أبطال حرب اكتوبر عن ذكريات النصر العظيم واهم التضحيات التى قدمها ابناء الوطن لاسترداد الارض وحماية العرض.



وأكد رمضان عرفة مدير عام اعلام القليوبية، ان شباب الجامعة اثبتوا اليوم انهم الظهير القوى لقيادتهم السياسية وقواتهم المسلحة وشرطتهم الباسلة.



وأضافت ريم حسين مدير مركز النيل للاعلام، اننا عازمون على ان نستلهم من روح اكتوبر وعبقريته ما يدفعنا نحو مواجهة اعداء الحياه والإنسانية.



وأشار اللواء اشرف صلاح مساعد مدير امن القليوبية، الى ان رجال الشرطة لن يبخلوا بارواحهم حفاظا على الارض والعرض جنبا الى جنب القوات المسلحة.



وطالب اللواء مصطفى كمال الدين حسين عضو مجلس النواب بضرورة نقل مكان النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة الى مكان يليق بدمائهم الذكية ثم استعرضت الدكتورة امل قنصوة منسق عام مبادرة قواتنا المسلحة فى القلب اهم الاحصاءات والمعلومات والبيانات عن حرب أكتوبر.



وتحدثت الدكتورة جيهان شاهين مقرر المجلس القومى للمرأة عن اهمية التصدى للشائعات التى يروجها اعداء الوطن فى الداخل والخارج.



وقال محمد المرجاوى امين عام نقابة الفلاحين ان قطاع المزارعين تولى تعمير الارض والصحراء بعد الانتصار العظيم الذى حققه الجيش المصرى ليكون العبور الثانى وهو التنمية فى كل ربوع الوطن.

واختتم المشاركون فى الاحتفالية هذه الفاعلية بوقفة تضامنية مع القوات المسلحة والشرطة حاملين صور القائد الاعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع استعراض لفرقة الفنون الشعبية على انغام تسلم الايادى



وكان قد وضع مرزوق محافظ القليوبية، أمس إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بمدينة بنها أمام محطة القطار، تخليدًا لذكرى شهداء المحافظة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن بحروب مصر وآخرها حرب أكتوبر المجيدة فى عام 1973، إحتفالا بالذكرى السادسة والأربعين للعبور العظيم والانتصار فى حرب أكتوبر المجيدة حرب الشرف والعزة والكرامة واسترداد أرض الوطن الحبيب.





رافقه خلال الزيارة اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية والعقيد أركان حرب أيمن كمونة المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية من الشرطة ورجال القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية.





وقرأ محافظ القليوبية والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد إجلالًا لأرواح كل شهداء الوطن.





وقدم محافظ القليوبية التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد الذي حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر العظيم بقواته المسلحة ورجالها الأبطال، والذى شهد لهم العالم أن هذه معجزة عسكرية لم ولن تتكرر في تاريخ الحروب العسكرية على مستوى العالم.





وعلى جانب آخر بعث محافظ القليوبية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ46 لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.





تضمنت البرقية "يسعدني ويشرفني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة القليوبية بأطيب التهاني بمناسبة حلول الذكرى السادسة والأربعون لتلك المناسبة التاريخية الخالدة والتي ستظل محفورة في قلوب وعقول المصريين وهي الذكرى التي قام فيها جيشنا العظيم بعبور قناة السويس واستعادة أرض سيناء الغالية علينا في يوم النصر والعزة والكرامة ويطيب لي في هذه المناسبة الوطنية العظيمة أن أدعو المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم وعلى مصر الحبيبة بكل الخير والسلام وكل عام وسيادتكم بخير".





كما بعث محافظ القليوبية، برقيات تهنئة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد - رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وجميع الوزراء والمحافظين بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعون لانتصارات أكتوبر الغالية على نفوس كل المصريين والشاهدة على عظمة شعب مصر، وقواته المسلحة الباسلة، متمنيًا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمان.



