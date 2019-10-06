جمال بيومي: المفاجأة أهم أسباب نصر أكتوبر 73.. وهذا دور الدبلوماسية المصرية (فيديو)

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حرب أكتوبر 73 هي معركة كبرى تخص الوطن بأكمله، وتخص القومية المصرية والعربية، مشددًا على أننا وظفنا جميع أسلحتنا سواء أسلحة القوة في الجيش، والمخابرات والخارجية المصرية، والقوى الناعمة لمصر واتصالاتها على المستويات الشخصية، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية شاركت في حرب أكتوبر 1973، في التعمية والترويج والإلهاء بأننا لم نقوم بالحرب، حيث أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كان يسعى لاستخدام عنصر المفاجأة في الحرب، والتي كانت من أهم أسباب الانتصار.





وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن وزير الدفاع الإسرائيلي كتب في كتاب أن رئيس المخابرات الإسرائيلية كان في لندن، وأبلغنا أن مصر سوف تشن حربًا على إسرائيل في الساعة الرابعة بعد عبور القوات المصرية لقناة السويس بساعتين، وهذا يعني أن الجانب الإسرائيلي لم يدرك إلا بعد فوات الآوان.



