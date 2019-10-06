نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 6/10/2019.

أصدرت وزارة المالية منشور عام لتحذير المخالفين والمتقاعسين عن تنفيذ الحد الأدني للأجور، وتنذرهم بإحالتهم فورا للمساءلة القانونية، والاستجابة الفورية لتعزيز المخصصات المالية لأي من الجهات العامة التي بحاجة لذلك لضمان سرعة الصرف.

تم افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" وبدء التشغيل التجريبى للمنظومة، على هامش إحتفال مدينة ٦ أكتوبر بالعيد القومى رقم ٤٠، وتبلغ مساحتها ١٢٥٠٠ متر مربع، وتحتوى على منطقة تجارية تخدم الركاب ومبنى رئيسى وخدمة سائقين، وتم انطلاق ١٦ أتويسا بأنحاء المدينة مساهمة من الشركة فى الاحتفال بالعيد القومى للمدينة.





أعلنت مصلحة الجمارك عن أن إجمالي الإعفاءات على السيارات وسيارات نقل وميكروباصات وموتوسيكلات وجرارات زراعي وقطع غيار سيارات، بلغت مليار و439 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر.

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددا من المشروعات التى تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.





صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 136عمارة بإجمالي 3264 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة غرب قنا، ومن المقرر الانتهاء فى 30 يونيو المقبل، من تنفيذ 40 عمارة بإجمالى 960 وحدة، بالإضافة إلي 30عمارة، بإجمالى 720وحدة بمشروع "سكن مصر".





بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المركز التكنولوجي الثانى لخدمة المواطنين فيما يخص خدمات مرفق المياه والصرف الصحى





أصدرت وزارة التخطيط تقريرًا يتضمن استثمارات قناة السويس بخطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020.





تعيش حاليا وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالة من الطوارئ متمثلة فى شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية التى يبلغ عدد المشتركين فيها ٣٥ مليون مشترك يحصلون على الكهرباء، منهم من بقوم بسداد قيمة الفواتير الشهرية ومنهم من يتهرب عن السداد، وهناك طرف آخر يقوم بتوصيل التيار الكهربائي والتعدى على مهمات الشركات دون اى قانونية او شرعية مما يعرف بسرقة التيار الكهربائي.





أطلق تحالف شركة سياتل لإدارة الأعمال والمشاريع، وشركة ديجيتال يارد، موقع وتطبيق "يوتيليزر" الذي يهدف لدعم الخبرات والكوادر العربية من أجل توفير فرص عمل تتناسب مع خبراتهم في المجالات المختلفة، على هامش معرض ومؤتمر جيتكس للاتصالات والتكنولوجيا ٢٠١٩ والمقام في الفترة من ٦ إلى ٩ أكتوبر بمدينة دبي.