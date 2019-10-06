"سيول وأمطار وحرارة شديدة".. مصر تستعد لـ"جنون الخريف".. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل مهمة وتعلن كواليس حالة الطقس في مصر

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"سقوط أمطار، برودة، انخفاض الحرارة"، مفاجآت مدوية أعلن عنها عدد من خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال نهاية الأسبوع الجاري، والتي تبدأ بانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا خلال الـ48 ساعة المقبلة درجتين تقريبًا.



أمطار غزيرة تغزو محافظات مصر في هذا الموعد وعن فرص سقوط الأمطار، أكد خبراء الأرصاد الجوية، احتمالية سقوط أمطار على محافظات وجه قبلي، وستشهد السواحل الغربية سقوط أمطار قليلة، وسيكون الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بشكل عام ابتداءً من منتصف نوفمبر المقبل، لتترواح بين 28 و29 مئوية على معظم الأنحاء.



الأرصاد الجوية على تواصل دائم مع كافة المحافظين وأعلن خبراء الطقس، تواصل هيئة الأرصاد الجوية مع المحافظين باستمرار، خاصة في حالة حدوث أي طوارئ، فضلًا عن متابعة الخرائط لحظة بلحظة، وفي حالة التوقعات بأي تقلبات مناخية يرسلون لكافة المحافظات البيانات اللازمة، حتى تتخذ التدابير والاحتياطات اللازمة بها، ولسرعة التعامل مع الأزمة حفاظا على سلامة المواطنين.



حالة الطقس غدا في مصر وعن حالة الطقس غدا الاثنين، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



ارتفاع الموج في البحر "الأبيض المتوسط والأحمر" وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر الصغرى العظمى

القاهرة 22 32 شبين الكوم 23 32 طنطا 22 31 دمنهور 20 32 الإسكندرية 22 28 بلطيم 20 29 مطروح 22 28 السلوم 20 29 سيوة 22 31 بورسعيد 24 28 دمياط 23 28 الزقازيق 21 32 الإسماعيلية 20 33 السويس 21 33 العريش 20 29 رفح 19 29 رأس سدر 23 33 نخل 14 30 نويبع 22 33 طابا 22 32 كاترين 15 29 الطور 23 33 شرم الشيخ 25 35 الغردقة 26 34 مرسى علم 24 35 الفيوم 22 35 بني سويف 22 34 المنيا 20 34 أسيوط 21 36 سوهاج 21 37 قنا 21 38 الأقصر 23 38 أسوان 27 39 أبوسمبل 26 39 الوادي الجديد 21 39 شلاتين 26 37 أبو رماد 25 36 حلايب 28 34 رأس حدربة 28 33



"سيول وأمطار وارتفاع الحرارة وشبورة".. مصر تستعد لجنون فصل الخريف وعن فصل الخريف، أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من الفصول الذي يظهر خلالها حالة الطقس في جميع ألوانه، فيشهد المناخ رياح وأمطار وسيول وشبورة وارتفاع في درجات الحرارة، كل ذلك في وقت واحد.



حالة الطقس اليوم في مصر وعن حالة الطقس اليوم الأحد، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



سقوط أمطار على جنوب سيناء واضطراب الملاحة البحرية كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .



درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر الصغرى العظمى

القاهرة 24 33 شبين الكوم 23 34 طنطا 22 33 دمنهور 20 32 الإسكندرية 20 30 بلطيم 20 30 مطروح 22 29 السلوم 20 29 سيوة 22 31 بورسعيد 24 28 دمياط 23 28 الزقازيق 21 34 الإسماعيلية 20 33 السويس 21 34 العريش 20 29 رفح 19 29 رأس سدر 23 32 نخل 14 32 نويبع 22 33 طابا 22 32 كاترين 15 29 الطور 23 33 شرم الشيخ 25 35 الغردقة 26 34 مرسى علم 24 35 الفيوم 22 35 بني سويف 22 36 المنيا 20 36 أسيوط 21 36 سوهاج 21 37 قنا 21 38 الأقصر 23 38 أسوان 27 40 أبوسمبل 26 42 الوادي الجديد 21 40 شلاتين 26 37 ابو رماد 25 36 حلايب 28 34 رأس حدربة 28 33

