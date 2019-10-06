ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لامبارد يتحدث عقب فوز تشيلسي على ساوثهامبتون برباعية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:44 م
Advertisements
لامبارد يتحدث عقب فوز تشيلسي على ساوثهامبتون برباعية
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
عبر الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن سعادته عقب فوز البلوز الكبير على مضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أنا سعيد جدا بإنهاء هذه الفترة بفوز، اليوم كان يوم معاكس تماما لما حدث ضد شفيلد، أردت أن ننهي المباراة بقوة، إن لم تأتي هنا بأقوى ما لديك فلن تحظى بالراحة".

وأضاف :"سجلنا أهداف عظيمة، حظيت بلحظات ارتباك لكن بشكل عام شعرنا بالراحة أغلب فترات المباراة وكنا متحكمين في مجريات المباراة".

وعن تصدر أبراهام لهدافي البريميرليج متساويًا مع أجويرو قال :"عندما يحظى اللاعب بأفضل حالاته ذلك قد يحدث، الناس كانت تشكك فيه لكنه أثبت ليس فقط بتعامله مع المدافعين لكن اأضا يسجل الأهداف".

وزاد :" لقد وثقت في ابراهام منذ بداية الموسم ولكنني أيضا اثق في جيرو وباتشواي ولدينا هجوم رائع جدا".

وأتم حديثه بالإشادة بويليان قائلا :"أعتقد أن ويليان أفضل لاعب في تشيلسي بأخر 5 مباريات، إنه مذهل".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
1
x
15:00
0
مصر المقاصة
حرس الحدود
0
x
17:30
0
طنطا‏
طلائع الجيش
0
x
17:30
0
بيراميدز
الزمالك
-
x
20:00
-
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
0
x
16:00
0
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
1
x
15:00
1
كالياري
تورينو
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
0
x
18:00
0
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
1
x
15:00
4
تشيلسي
آرسنال
1
x
15:00
0
بورنموث
مانشستر سيتي
0
x
15:00
2
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
0
x
17:30
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
18:30
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status