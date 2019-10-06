لامبارد يتحدث عقب فوز تشيلسي على ساوثهامبتون برباعية

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عبر الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن سعادته عقب فوز البلوز الكبير على مضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أنا سعيد جدا بإنهاء هذه الفترة بفوز، اليوم كان يوم معاكس تماما لما حدث ضد شفيلد، أردت أن ننهي المباراة بقوة، إن لم تأتي هنا بأقوى ما لديك فلن تحظى بالراحة".



وأضاف :"سجلنا أهداف عظيمة، حظيت بلحظات ارتباك لكن بشكل عام شعرنا بالراحة أغلب فترات المباراة وكنا متحكمين في مجريات المباراة".



وعن تصدر أبراهام لهدافي البريميرليج متساويًا مع أجويرو قال :"عندما يحظى اللاعب بأفضل حالاته ذلك قد يحدث، الناس كانت تشكك فيه لكنه أثبت ليس فقط بتعامله مع المدافعين لكن اأضا يسجل الأهداف".



وزاد :" لقد وثقت في ابراهام منذ بداية الموسم ولكنني أيضا اثق في جيرو وباتشواي ولدينا هجوم رائع جدا".



وأتم حديثه بالإشادة بويليان قائلا :"أعتقد أن ويليان أفضل لاعب في تشيلسي بأخر 5 مباريات، إنه مذهل".