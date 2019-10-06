مجلس "بغداد" يوافق على استقالة محافظ العاصمة وفتح باب الترشيح للمنصب
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:44 م
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وكالات
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وافق مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، بالإجماع على استقالة فلاح الجزائري، محافظ العاصمة العراقية، حسب ما نقله التلفزيون العراقي، وفتح مجلس محافظة بغداد باب الترشح للمنصب لمدة 5 أيام.
وميدانياً، ساد الهدوء العاصمة العراقية، اليوم الأحد، بعد ليلة دامية أمس قُتل فيها 19 شخصاً على الأقل، عندما فتحت قوات الأمن النار لتفريق الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وتوجه طلاب إلى مدارسهم في بداية الأسبوع صباح اليوم الأحد، وعاد الموظفون الحكوميون إلى عملهم، وساد الهدوء شوارع العاصمة، وكانت حركة المرور غير كثيفة.
وتناثرت إطارات محترقة وحطام في الشوارع، في حين بقيت قوات الأمن منتشرة بكثافة في الكثير من الأحياء.
ومنعت عربات مدرعة الوصول إلى ساحة التحرير من مسافة تصل إلى أربعة كيلومترات، يذكر أن المتظاهرين يحاولون التجمع في هذه الساحة.
وقُتل ما لا يقل عن 84 متظاهراً، معظمهم في بغداد، منذ الثلاثاء الماضي عندما بدأ المحتجون مسيرات للمطالبة بتوفير وظائف وتحسين الخدمات وإنهاء الفساد.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.
وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
أتي ذلك، بعدما قالت مصادر من الشرطة العراقية ومصادر طبية، إن 11 شخصا بينهم شرطي قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق.
وأضافت المصادر، أن "سبعة محتجين وشرطيا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقي أربعة مصرعهم في مدينة العمارة".
جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، تجدد إطلاق النار ببغداد في اليوم الثالث من الاحتجاجات رغم قرار حظر التجوال في العاصمة، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد، حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامسة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.
وأعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة)، مساء أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين، سبق ذلك صدور قرار من مجلس محافظة بغداد بتعطيل العمل، الخميس، في كل الدوائر التابعة له.
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