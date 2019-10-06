أحمد جمال يهنئ الشعب المصري في ذكرى 6 أكتوبر

احتفل الفنان أحمد جمال بذكرى حرب السادس من أكتوبر، من خلال نشر صورة مكتوب عليها "وَ إِن عُدُتُمْ عُدْناَ " عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وتفاعل الجمهور معه على هذه الصورة، قائلاً: "ويبقى الإنسان المصري هوكلمه السر فى نجاح الحرب واسترداد الأرض والكرامة" ، وعلق معجب آخر: "تحيا مصر برجلتها" ،وقال آخر: "تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ربنا يحفظ مصر" .

ذكرى حرب النصر

الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة التي شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973 ، بدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 م الموافق 10 رمضان 1393 هـ ، بهجوم مفاجئ من قبل الجيش المصري والجيش السوري على القوات الإسرائيلية المحتلة لسيناء وهضبة الجولان، وساهم في الحرب بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي. عقب بدأ الهجوم حققت القوات المسلحة المصرية والسورية أهدافها من شن الحرب على إسرائيل، وكانت هناك إنجازات ملموسة في الأيام الأولى للمعارك، فعبرت القوات المصرية قناة السويس بنجاح وحطمت حصون خط بارليف وتوغلت 20 كم شرقاً داخل سيناء، فيما تمكنت القوات السورية من الدخول إلى عمق هضبة الجولان وصولاً إلى سهل الحولة وبحيرة طبريا. أما في نهاية الحرب انتعش الجيش الإسرائيلي فعلى الجبهة المصرية تمكن من فتح ثغرة الدفرسوار وعبر للضفة الغربية للقناة وضرب الحصار على الجيش الثالث الميداني ومدينة السويس ولكنه فشل في تحقيق أي مكاسب استراتيجية سواء باحتلال مدينتي الإسماعيلية أو السويس أو تدمير الجيش الثالث أو محاولة رد القوات المصرية للضفة الغربية مرة أخرى، أما على الجبهة السورية فتمكن من رد القوات السورية عن هضبة الجولان واحتلالها مرة أخرى، تدخلت الولايات المتحدة لتعويض خسائر إسرائيل في الحرب بمد جسر جوي بين البلدين يزود إسرائيل بأحدث أنواع السلاح في تلك الفترة، في حين كان السلاح السوفيتي هو المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه كل من مصر وسوريا،في نهاية الحرب تم وقف إطلاق النار بعد مماطلات وخداع من الجانب الإسرائيلي. انتهت الحرب رسمياً بالتوقيع على اتفاقيات فك الاشتباك بين جميع الأطراف.

ومن أهم نتائجها تحطم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر التي كان يدعيها القادة العسكريين في إسرائيل، وتوقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس/آذار 1979، واسترداد مصر لسيادتها الكاملة على سيناء وقناة السويس في 25 أبريل/نيسان 1982، ما عدا طابا التي تم تحريرها عن طريق التحكيم الدولي في 19 مارس/آذار 1989.

موخرا علم "الفجر الفني" أن جمال سيقوم بطرح ألبومه الجديد قريباً، فهو لم يستقر على اسم له، ومنتظر رأي الجمهور في تسميته ما بين "عجباني " و "وقت مش مناسب" ويضم الألبوم 10 أغاني له.

تعاون جمال في هذا الألبوم، مع أهم الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، عزيز الشافعي، نور الدين محمد، محمد عاطف، مدين، أحمد زعيم، توما، أحمد عبد السلام، أحمد إبراهيم، والموسيقار وليد فايد