ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

افتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين في العيد القومى الأربعين لمدينة ٦ أكتوبر (صور)

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:39 م
Advertisements
افتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين في العيد القومى الأربعين لمدينة ٦ أكتوبر (صور)
المركز التكنولوجي
Advertisements
طباعة
أحمد الشيخ
 
Advertisements
بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المركز التكنولوجي الثانى  لخدمة المواطنين فيما يخص خدمات مرفق المياه والصرف الصحى (مركز تحصيل المياه فرع المحور)  وذلك   والمهندس شريف الشربينى، رئيس الجهاز،  ووكيلى مجلس الامناء وبعض الأعضاء.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: "يحتوى المركز التكنولوجي لمرفق المياه والصرف على عدد ٣ شبابيك تحصيل وعدد ٢ مكتب تعاقدات وقسم للعدادات وقسم للتحصيل وقسم للمراجعين ومكتب استعلامات ومكتب للشكاوى، ويعمل المركز بقوة ٣٠ فردا بخلاف المحصلين والقراء، ويخدم المركز المناطق التالية:- القطاع الشمالي والقطاع الشرقي والأحياء السكنية من١٢:٧" .

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أنه تيسيرا على المواطنين تم إطلاق خدمة دفع فواتير المياه عن طريق شركة "فورى" .
افتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين في العيد القومى الأربعين لمدينة ٦ أكتوبر (صور)
افتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين في العيد القومى الأربعين لمدينة ٦ أكتوبر (صور)
افتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين في العيد القومى الأربعين لمدينة ٦ أكتوبر (صور)
افتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين في العيد القومى الأربعين لمدينة ٦ أكتوبر (صور)
افتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين في العيد القومى الأربعين لمدينة ٦ أكتوبر (صور)
افتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين في العيد القومى الأربعين لمدينة ٦ أكتوبر (صور)
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: المركز التكنولوجي العيد القومي لمدينة اكتوبر السادس من اكتوبر 6 أكتوبر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الجونة
1
x
15:00
0
مصر المقاصة
حرس الحدود
-
x
17:30
-
طنطا‏
طلائع الجيش
-
x
17:30
-
بيراميدز
الزمالك
-
x
20:00
-
نادي مصر
الدوري الإسباني
بلد الوليد
0
x
16:00
0
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
1
x
15:00
1
كالياري
تورينو
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
1
x
15:00
3
تشيلسي
آرسنال
1
x
15:00
0
بورنموث
مانشستر سيتي
0
x
15:00
0
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
18:30
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status