افتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين في العيد القومى الأربعين لمدينة ٦ أكتوبر (صور)

بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المركز التكنولوجي الثانى لخدمة المواطنين فيما يخص خدمات مرفق المياه والصرف الصحى (مركز تحصيل المياه فرع المحور) وذلك والمهندس شريف الشربينى، رئيس الجهاز، ووكيلى مجلس الامناء وبعض الأعضاء.





وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: "يحتوى المركز التكنولوجي لمرفق المياه والصرف على عدد ٣ شبابيك تحصيل وعدد ٢ مكتب تعاقدات وقسم للعدادات وقسم للتحصيل وقسم للمراجعين ومكتب استعلامات ومكتب للشكاوى، ويعمل المركز بقوة ٣٠ فردا بخلاف المحصلين والقراء، ويخدم المركز المناطق التالية:- القطاع الشمالي والقطاع الشرقي والأحياء السكنية من١٢:٧" .



