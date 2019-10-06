جنش يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضي منصور

وصل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء، من أجل عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي من أجل حسم موقف تعديل عقده.









وتواجد جنش في مقر نادي الزمالك لعقد جلسة مع مسؤولو الابيض لتعديل تعاقده بما يناسب قدراته الفنية، حيث ظهر اللاعب بشكل طيب خلال مباريات الموسم الماضي.









وقد اعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن عقد جلسة مع جنش لتعديل عقده خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الحدث اليوم، حيث أكد على تلقيه مكالمة هاتفية من اللاعب اعتذر فيها عن تصريحاته على السوشيال ميديا.









وقد نشر جنش صورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب عليها : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» رواه أبوداود في "سننه". وانا أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى الاتحاد المصرى لكره القدم على تحمل كافة تكاليف علاجي حتى الان واشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميله ومساعدتى في تخطى الازمه والعوده سريعا الى الملعب فدمتم لى خير اخوه وأؤكد انى لم احصل على مقدم تعاقدي من نادى الزمالك حتى الان ولا اعرف السبب هل هو بسبب اصابتى؟ او بسبب شى اخر.









ليرد امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على منشور اللاعب : رغم أن نظام الفريق منع الكلام في الإعلام والسوشيال ميديا لكني سأرد عليك، السبب ليس إصابتك طبعًا يا كابتن.. تقدر تسأل كل لاعبي الفريق على مقدم الموسم الجديد حصلوا عليه أم لا، جميع اللاعبين لم يحصلوا على المقدم باستثناء اثنين فقط بسبب ظروف طارئة، لكن لاعبين مثل فرجاني ساسي وخالد بو طيب وطارق حامد ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد حسن ومحمود زيزو وعمر السعيد وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وغيرهم لم يحصلوا على مقدم الموسم الجديد".









وتابع : "بالنسبة للاعبين الجدد، فالطبيعي أن يحصلون على المقدم مع التوقيع، وهناك من لم يحصل على أمواله وقالوا لا يوجد مشكلة في الحصول عليها مع زملائهم".









وأضاف : "بما أنك سألت عن السبب أمام الجماهير فأحب أقول لك أن الشركة الراعية متأخرة في دفع مستحقات كل الأندية، حتى المقاصة قررت عدم إذاعة المباراة بسبب مستحقاتهم، بإمكانك أيضا أن تسأل زملائك في أندية أخرى باستثناء بيراميدز، عقود الرعاية والبث التلفزيوني هي 90% من موارد النادي".









وواصل : "كان من الممكن أن نبيع طارق حامد أو محمود علاء أو فرجاني ساسي ونوفر أموالا كثيرة للنادي، ووقتها لم يكن لتحدث أزمة سيولة، لكن ذلك الأمر ضد مصلحة الفريق، وكان من الممكن ألا نتعاقد مع محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقي بتلك المبالغ التي دفعناها من أجل بدائل بأموال أقل ونوفر أموالا للنادي".









وأتم قائلا: "هذا بالإضافة لمديونيات أكثر من خمسة ملايين دولار على الزمالك، وتم سدادهم هذا العام، بجانب مشاكل مع الفيفا عقوبتها خصم نقاط ووقف شراء وبيع لاعبين لمدة 3 مواسم في حالة عدم السداد وآخرها منذ يومين، على العموم أنت من قائدي الفريق ومن المفترض أن تتحمل مثل زملائك، أين المشكلة في تأخر الأموال لعدة أيام؟ الموسم الماضي حصلتم على 4 أو 5 أضعاف المكافآت، أتمنى لك الشفاء".









من جانبه، رد جنش على تعليق أميرت مرتضى قائلا: "لدي ظروف أيضا واتصلت بك كثيرا وطلبت من وكيلي أن يتصل بك، واتصلت بكابتن أحمد زاهر، وجئت إلى النادي وحضرتك تركتني 6 ساعات حتى أحصل على 200 ألف جنيه، وفي النهاية حضرتك اتصلت بوكيلي وطلبت منه أن يدفع لي 150 ألف جنيه من جيبه الخاص".









وأكمل حارس الزمالك: "وللعلم أيضا، عقدي ليس كبيرا مثل أغلب اللاعبين الذين ذكرتم أسمائهم، وعندي سؤال، هل هناك مَن استحمل النادي أكثر مما استحملت؟ هذا ليس كلامي بلك كلام حضرتك معي.. أمر آخر، من المفترض حين تعرض لإصابة أن يكون الزمالك أكثر ناد داعم لي ويقف جانبي، أليس كذلك؟".









ومن المقرر أن تنتهي الأزمة بشكل كامل خلال جلسة جنش اليوم مع مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بعد تدخل اكثر من وسيط خلال الساعات الأخيرة من اجل إيجاد حل للموقف.



