ضبط 71 قضية تموينية خلال في الجيزة



وأسفرت الحملة عن تحرير 71 قضية تموينية متنوعة بين إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وغش تجاري، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.





وجاءت بيانات الـ(71) قضية كالآتي:

18 عدم الإعلان عن أسعار

29 عدم حمل شهادة صحية

6 إدارة منشأة بدون ترخيص

10 انتاج خبز ناقص الوزن

8 خبز غير مطابق للمواصفات



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

شنت مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية، لضبط المواد الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر، وإعادة الانضباط للأسواق.