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كورة ستار TV مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط مانشستر يونايتد HD يوتيوب مجانا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:34 م
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كورة ستار TV مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط مانشستر يونايتد HD يوتيوب مجانا
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يلتقي فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير مع فريق نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد 6 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

 
- موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل :-
وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق نيوكاسل يونايتد في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وستقام في الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب.
 

- القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل :-
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم عبر قنواتها، حيث ستذاع المباراة بين مانشستر يونايتد وفريق نيوكاسل يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يحل فريق نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع عشر برصيد 5 نقاط فقط.

 
وكان نيوكاسل يونايتد قد خسر مباراته الأخيرة بالدوري الانجليزي أمام فريق ليستر سيتي بنتيجة 5-0، بينما تعادل فريق مانشستر يونايتد مع فريق أرسنال بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد.

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