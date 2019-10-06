تشكيل طلائع الجيش أمام بيراميدز

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أعلن سيرجيو فارياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بيراميدز بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.



وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :-



حراسة المرمى : محمد بسام



خط الدفاع : محمد أبو المجد "بوشا" - أحمد سامي - خالد سطوحي - عاصم صلاح



خط الوسط : مهند لاشين - فرانك ستيفين - إسلام سري - تالانداي - كريم طارق



خط الهجوم : حسام سلامة "باولو".



أما البدلاء :-

مصطفى محمود - محمد ناصف - علي الفيل - أحمد كابوريا - ناصر منسي - أحمد أسامة - أحمد السيد عبد الرحمن "لالا".