YALLA شووت PLUS مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر YALLA REAL كورة لايف اونلاين beIN LIVE ماتش مانشستر NOW

يبدو أن Manchester United أمام فرصة ذهبية عندما يواجه Newcastle United FC، بدون تقطيع مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في اللقاء الذي يقام على استاد جيمس بارك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، في إطار مباريات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.





يبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم بعد السقوط في فخ التعادل أمام أرسنال في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي، مما تسبب في تراجع ترتيب الشياطين الحمر في جدول الدوري الإنجليزي، المان يونايتد فشل في الحصول على الثلاثة نقاط أمام إي زد آلكمار الهولندي في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي "اليورباليج".





أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تلقى ضربة موجعة قبل مباراة اليوم بعدما تأكد غياب الدولي الفرنسي بول بوجبا عن لقاء اليوم بسبب الإصابة التي يعاني منها مؤخرا وتسببت في غيابه عن مباراة بطل هولندا في الدوري الاوروبي، وتبدو أن معاناة المان يونايتد لن تتوقف عن غياب بول بوجبا فقط بل أيضا تأكد غياب أنطوني مارثيال ولو شاو عن لقاء اليوم بسبب الإصابة، وأشار المدرب النرويجي إلى أنه لن يخاطر بأي لاعب من الثلاثة ويدفع به في المباريات إلا عندما يكون جاهزا بنسبة أكثر من 100%.





المدرب النرويجي أكد أن مانشستر يونايتد لم يعد مخيفا كما من قبل أيام الأسطورة أليكس فيرجسون المدير الفني الاسبق للشياطين الحمر، مشيرا إلى أنه يحلم ببناء جيل جديد مثل الجيل الذي ظهر مع أسطورة تدريب مانشستر يونايتد، المان يونايتد حققأسوأ بداية له في الدوري الإنجليزي خلال 30 عاما، وبعد التعادل أمام ألكمار مدد صيامه عن الانتصارات لـ 10 مباريات في مختلف المسابقات.





واستقر سولسكاير على التشكيل الاضطراي الذي سيخوض به مباراة اليوم والمتوقع أن يتكون من:-





حراسة المرمى : دي خيا





خط الدفاع :لوك شاو – هاري ماجواير – توانزيبي – بيساكا





خط الوسط : نيمانيا ماتيتش – بيريرا – ماكتوميناي





خط الهجوم : جيمس – خوان ماتا – راشفورد.





تلتقون مع مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والبحرين والكويت والدوحة، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، الساعة الرابعة والنصف بتوقيت تونس والجزائر، الساعة الخامسة والنصف بتوقيت ليبيا ومصر عبر فضائية بي إن سبورت أتش دي 2 .



