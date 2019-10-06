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تشريعية تونس 2019: تعرّض أحد مركز الإقتراع بسوسة للرشق بالحجارة!

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:26 م
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تشريعية تونس 2019: تعرّض أحد مركز الإقتراع بسوسة للرشق بالحجارة!
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مروى الجلاصي
 
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تعرّض مركز اقتراع حي السعادة في حي الزهور من ولاية سوسة اليوم الأحد 06 أكتوبر 2019، للرشق بالحجارة في مناسبتين.

و قد أكد محمد الحامدي رئيس المركز المذكور في تصريحات إعلامية، بأن الرشق بالحجارة كان من طرف مجموعة من الأطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما، مضيفا بأنه تم إعلام الوحدات الأمنية مرجع النظر التي حلّت على عين المكان وتم تجاوز الإشكال.

ويذكر بأن التونسيين توجّهوا صباح اليوم الأحد 06 أكتوبر 2019، إلى مراكز الإقتراع في مختلف نقاط الجمهورية للمشاركة في عملية التصويت وانتخاب أعضاء جدد يمثلونهم في البرلمان الجديد.

وهو البرلمان الثالث بعد ثورة 2011، بمشاركة حوالي 15 إلف مترشح يتنافسون على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين ومن اتجاهات سياسية عدة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالسجل الإنتخابي 7 ملايين و65 ألفا و307 منهم مليون و885 ألف مسجل، في حين يبلغ عدد مكاتب الاقتراع 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها، حسب هيئة الانتخابات.
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