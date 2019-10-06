تشريعية تونس 2019: تعرّض أحد مركز الإقتراع بسوسة للرشق بالحجارة!

تعرّض مركز اقتراع حي السعادة في حي الزهور من ولاية سوسة اليوم الأحد 06 أكتوبر 2019، للرشق بالحجارة في مناسبتين.





و قد أكد محمد الحامدي رئيس المركز المذكور في تصريحات إعلامية، بأن الرشق بالحجارة كان من طرف مجموعة من الأطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما، مضيفا بأ نه تم إعلام الوحدات الأمنية مرجع النظر التي حلّت على عين المكان وتم تجاوز الإشكال.



