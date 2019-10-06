خاص.. الجزائرية كاميليا ورد توجه رسالة للمصرين بمناسبة 6 أكتوبر

توجهت الفنانة الجزائرية كاميليا، ورد برسالة من القلب للشعب المصري وذلك بمناسبة حلول الذكرى ال46 لحرب 6 أكتوبر المجيدة.

وقالت كاميليا ورد، في تصريح خاص لـ الفجر الفني إنها تعشق الشعب المصري بشكل كبير، لأنه قريب من القلب.

وأضافت "كاميليا" قائلة: "كل محبتي واحترامي لمصر الغالية وللشعب المصري الرائع لأنه قريب من قلبي.

وتابعت" ورد" قائلة: " وكل سنة ومصر بتظل ام الدنيا وفي تقدم وازدهار وتكبر بمحبة ووفاء ابناءها كل الحب للشعب المصري الكريم من بنت الجزائر.

وفيما يتعلق بحفلاتها الغنائية في مصر، أوضحت كاميليا أنها تتمنى أن تحيي حفلًا غنائيًا في مصر خلال الفترة القادمة، مؤكدة أنها ستتواجد في أقرب فرصة ممكنة.

وكانت كاميليا ورد قد طرحت كليب أغنية جديدة بعنوان يازعل، والذي حقق أكثر من 4مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

كلمات الأغنية

الأغنية من كلمات أحمد عصام، وألحان باسم يحيى وتوزيع موسيقي روبير الأسعد، والكليب من إخراج شهاب شهاب وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وتستعد كاميليا لخوض تجربة الإنتاج لأغانيها خلال الفترة المقبلة، حيث تحضر حاليًا لإطلاق كليب أغنية جديدة بعنوان "مايوفون"، وهي أغنية درامية حزينة، وستبصر النور خلال الفترة المقبلة.

أغنية مايوفون من كلمات محمد الواصف، وألحان الفنان والملحن سيف عامر، وتوزيع حسام كامل، والكليب من إخراج ريشا سركيس.

وكانت كاميليا قد طرحت منذ أيام قليلة ماضية، البرومو الدعائي لكليب مايوفون، وظهرت من خلاله بتعبيرات وجه حزينة وهذا ماشوق محبيها لسماع الأغنية كاملة.

جدير بالذكر أن كاميليا ورد شاركت في برنامج اكتشاف المواهب آراب أيدول وبزغ نجمها بعدما برهنت للجنة التحكيم على موهبتها الكبيرة وصوتها الشجي، وقد حصدت قاعدة جماهيرية كبيرة بمختلف الدول العربية.

وحققت نجاحًا ساحقًا بعد تعاونها مع المخرج اللبناني فادي حداد من خلال كليب طيارة.

ومن أجل تصوير كليب طيارة، قام المخرج فادي حداد بتركيب طائرة ديكور داخل الإستوديو والتصوير بداخلها، وأخرج لنا عملًا ضخمًا يحمل فكرة مختلفة خارج الصندوق.

جدير بالذكر أن أغنية طيارة من كلمات الشاعر حيدر الساعدي وألحان أحمد العتباني وتوزيع حسام كامل ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.