مفاجآت مدوية في تشكيل بيراميدز أمام الطلائع

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أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه طلائع الجيش، في المباراة التي ستقام على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.



وضم تشكيل بيراميد كلًا من :-



حراسة المرمى : مهدي سليمان



خط الدفاع : رجب بكار – عبد الله بكري – ويلفريد كانون – أحمد أيمن منصور



خط الوسط : محمد فتحي – عمر جابر – إيريك تراوري – عبد الله السعيد – إبراهيم حسن



خط الهجوم : جون أنطوي.



أما البدلاء :-

أحمد دعدور – إسلام عيسى – عمر العيوني – دودو الجباس – محمد فاروق – أحمد توفيق – نبيل عماد "دونجا".

