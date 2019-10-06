تشريعية تونس 2019: رئيس الهيئة ينادي الناخبين "يا توانسة أخرجوا صوتوا"

توجه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، بنداء الى الناخبين دعاهم من خلاله للتصويت، حيث قال بفون "يا توانسة اخرجوا صوتوا".





وتوجّه بندائه للناخبين دائرة دائرة بالداخل والخارج، مشددا على أهمية عدم التفويت في هذه الفرصة التي تهم مدة انتخابية مقبلة بـ 5 سنوات.





وأعرب رئيس الهيئة عن أمله في ان يتجاوب الناخبون مع هذا النداء بكثافة ويسجلون اصواتهم قبل غلق مكاتب الاقتراع مساء اليوم.





وجاء ذلك على اثر الاعلان عن نسبة المشاركة العامة والتي بلغت 6.85 % الى غاية الساعة 11 من صباح اليوم.



