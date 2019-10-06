تشريعية تونس 2019: رئيس الهيئة ينادي الناخبين "يا توانسة أخرجوا صوتوا"
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:19 م
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مروى الجلاصي
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توجه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، بنداء الى الناخبين دعاهم من خلاله للتصويت، حيث قال بفون "يا توانسة اخرجوا صوتوا".
وتوجّه بندائه للناخبين دائرة دائرة بالداخل والخارج، مشددا على أهمية عدم التفويت في هذه الفرصة التي تهم مدة انتخابية مقبلة بـ 5 سنوات.
وأعرب رئيس الهيئة عن أمله في ان يتجاوب الناخبون مع هذا النداء بكثافة ويسجلون اصواتهم قبل غلق مكاتب الاقتراع مساء اليوم.
وجاء ذلك على اثر الاعلان عن نسبة المشاركة العامة والتي بلغت 6.85 % الى غاية الساعة 11 من صباح اليوم.
وتجرى الانتخابات التشريعية لسنة 2019 داخل تونس اليوم بـ27 دائرة إنتخابيّة، بعد أن كانت قد انطلقت الجمعة بالدوائر الانتخابيّة بالخارج (6 دوائر انتخابيّة) لتتواصل على مدى 3 أيّام (4 و5 و6 أكتوبر)، والتي بموجبها سيتشكّل المشهد النيابي الجديد والثاني في تاريخ تونس منذ الثورة بعد تجربة المجلس الوطني التأسيسي.
وسيتمّ الإعلان عن النتائج الأوّلية يوم 10 أكتوبر 2019، ، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائيّة يوم 13 نوفمبر القادم ، وفق الرزنامة الرسمية التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين منهم مليون و885 ألف مسجل جديد . أمّا العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.
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